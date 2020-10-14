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Жизнь

Юристам в российском регионе рекомендовали сбрить усы

Управление Минюста по Московской области в связи с распространением коронавируса настоятельно посоветовало нотариусам и адвокатам сбрить усы, чтобы растительность на лице не мешала правильно носить маски, говорится в документе, посвященном профилактике COVID-19 при оказании юридических услуг, сообщает РИА Новости.

Коронавирус. Пандемия. Маска.
Коронавирус. Пандемия. Маска.
CC0

Кроме сбривания усов, Минюст советует использовать юристам на работе «халат для защиты от общих загрязнений, надеваемый поверх личной одежды, а также нарукавники, фартуки из материала, устойчивого к обработке антисептиками».

Также дается совет обрабатывать всю корреспонденцию дезинфицирующими средствами и не принимать людей с повышенной температурой.

Документ подмосковного Минюста носит рекомендательный характер, пишет polit.ru. Однако те, кого он непосредственно касается, уже усмотрели в нем признаки дискриминации и вмешательства ведомства в частную жизнь, заявила юрист и арбитражный управляющий Дина Зайцева.

Поддержит ли федеральный Минюст инициативу региональных коллег — пока неизвестно.

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