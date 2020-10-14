Юристам в российском регионе рекомендовали сбрить усы

Управление Минюста по Московской области в связи с распространением коронавируса настоятельно посоветовало нотариусам и адвокатам сбрить усы, чтобы растительность на лице не мешала правильно носить маски, говорится в документе, посвященном профилактике COVID-19 при оказании юридических услуг, сообщает РИА Новости.

Кроме сбривания усов, Минюст советует использовать юристам на работе «халат для защиты от общих загрязнений, надеваемый поверх личной одежды, а также нарукавники, фартуки из материала, устойчивого к обработке антисептиками».

Также дается совет обрабатывать всю корреспонденцию дезинфицирующими средствами и не принимать людей с повышенной температурой.

Документ подмосковного Минюста носит рекомендательный характер, пишет polit.ru. Однако те, кого он непосредственно касается, уже усмотрели в нем признаки дискриминации и вмешательства ведомства в частную жизнь, заявила юрист и арбитражный управляющий Дина Зайцева.

Поддержит ли федеральный Минюст инициативу региональных коллег — пока неизвестно.