Юристам в российском регионе рекомендовали сбрить усы

Кроме сбривания усов, Минюст советует использовать юристам на работе «халат для защиты от общих загрязнений, надеваемый поверх личной одежды, а также нарукавники, фартуки из материала, устойчивого к обработке антисептиками».
Также дается совет обрабатывать всю корреспонденцию дезинфицирующими средствами и не принимать людей с повышенной температурой.
Документ подмосковного Минюста носит рекомендательный характер, пишет polit.ru. Однако те, кого он непосредственно касается, уже усмотрели в нем признаки дискриминации и вмешательства ведомства в частную жизнь, заявила юрист и арбитражный управляющий Дина Зайцева.
Поддержит ли федеральный Минюст инициативу региональных коллег — пока неизвестно.