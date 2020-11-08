Юрий Куклачев пожаловался на маленькую пенсию и зарплату

Народный артист РСФСР Юрий Куклачев назвал размер своей пенсии и зарплаты художественного руководителя в Театре кошек. По его признанию, ему с супругой хватает «впритык», поскольку кроме своих трат пара старается помогать детям, пишет Ura.ru.

«В театре я зарабатываю 120 тысяч рублей, также получаю пенсию обычную и еще надбавку за Народного артиста — 30 тысяч рублей, всего выходит где-то 45 тысяч рублей, — сказал Куклачев. — Этого нам с супругой хватает впритык, так как нужны деньги на бензин, оплату коммунальных платежей в квартире и доме».

Артист добавил, что с женой Еленой они стараются помогать двум младшим детям. Они тоже работают в театре и выступают с кошками. Ранее Юрий Куклачев уже говорил, что одной пенсии ему не хватает, поэтому он продолжает работать.