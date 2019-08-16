Юрий Шатунов и Андрей Разин делят песни «Ласкового мая»

Бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов решил больше не исполнять такие хиты группы, как «Белые розы», «Седая ночь» и другие песни. Он это объяснил тем, что перерос творчество группы и хочет сосредоточиться на своих альбомах. Такое мнение высказал продюсер группы Андрей Разин, но сам Шатунов ее опровергает.

Об этом сообщил продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин. В своем Instagram он рассказал, что Шатунов будет исполнять только свои песни.

Также Шатунов запретил группе «Ласковый май» петь песни, которые написал специально для своего альбома. Разин незамедлительно сделал ответный ход.

Андрей Разин,

музыкант , продюсер:

«Вынужден заявить, что все 27 произведений группы „Ласковый май“ Юра исполнять больше не будет, так как у него на это нет права».

Теперь песни группы «Ласковый май» можно будет услышать только на официальных концертах с участием Разина. Остальным исполнителям правообладатель публично исполнять их запретил под угрозой штрафа.

В свою очередь позицию Шатунова озвучил его PR-менеджер Дмитрий Кудряшов. Он сказал, что Шатунов не отказывался от репертуара «Ласкового мая» и что это решение исключительно самого Разина.