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Жизнь

Юрий Шевчук заявил, что готов перечислять деньги на ремонт Дворца спорта в Барнауле

Известный рок-музыкант Юрий Шевчук сказал, что готов переводить часть своей зарплаты на ремонт Дворца спорта в Барнауле. Об этом музыкант заявил 25 февраля на концерте в Алтайском крае, пишут пользователи Instagram.

Концерт ДДТ в Барнауле, 24 февраля 2019 год.
Концерт ДДТ в Барнауле, 24 февраля 2019 год.
@homoalt

Концерт проходил в ДК Моторостроителей. Шевчук сказал, что «зал, конечно, хороший, но для рок-концертов маленький». «Когда уже почините свой Дворец спорта?», — спросил он.

Легендарная российская рок-группа ДДТ исполнила песни разных лет, зрители остались в полном восторге от концерта и написали много теплых слов в социальных сетях.

«ДДТ — это музыка, на которой я вырос, русская музыка. Может, не самая современная и изысканная по сегодняшним меркам, но моя родная и любимая! Родное не выбирают. Я принимаю свое родное и кайфую от этого», — написал один из зрителей.

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