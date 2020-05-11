Юрий Стоянов назвал размер своей солидной пенсии

кадр из фильма "День до"

По словам артиста, сейчас он получает 60 тысяч рублей в месяц. При этом 30 тысяч — надбавка за звание народного артиста России, сообщает НТВ.

Стоянов сказал, что ни в чем не нуждается, а дома продолжает заниматься творческими проектами.

В частности, он работает над мини-сериалом «Стоянов в изоляции». Съемки проходят в доме, в бане и на приусадебном участке семьи актера.

Стоянов признался, что этот проект денег ему не приносит, это скорее «способ душевного и профессионального выживания».

А вот многие российские звезды решили заработать, сидя дома. Так, некоторые начали продавать персональные видеоприветы и поздравления. Например, за 300 долларов любого человека может поздравить Михаил Шуфутинский.