Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
11 мая
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Юрий Стоянов назвал размер своей солидной пенсии

Российский актер театра и кино Юрий Стоянов рассказал журналистам, какую пенсию он получает.

Юрий Стоянов.
Юрий Стоянов.
кадр из фильма "День до"

По словам артиста, сейчас он получает 60 тысяч рублей в месяц. При этом 30 тысяч — надбавка за звание народного артиста России, сообщает НТВ.

Стоянов сказал, что ни в чем не нуждается, а дома продолжает заниматься творческими проектами.

В частности, он работает над мини-сериалом «Стоянов в изоляции». Съемки проходят в доме, в бане и на приусадебном участке семьи актера.

Стоянов признался, что этот проект денег ему не приносит, это скорее «способ душевного и профессионального выживания».

А вот многие российские звезды решили заработать, сидя дома. Так, некоторые начали продавать персональные видеоприветы и поздравления. Например, за 300 долларов любого человека может поздравить Михаил Шуфутинский.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость