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Жизнь

+87. За 24 часа в Алтайском крае умерло восемь человек с коронавирусом

За сутки в Алтайском крае заболели коронавирусом 87 человек, 8 пациентов умерло, сообщили 13 августа в оперативном штабе.

Что происходит в отделении реанимации горбольницы №5.
Что происходит в отделении реанимации горбольницы №5.
Дмитрий Лямзин

Большинство заболевших в Барнауле — 34, Бийске — 9, Славгороде — 7, Новоалтайске, Рубцовске и Заринске — по 5. В Яровом и Первомайском районе — по 4, в Панкрушихинском районе — 3, Усть-Калманском районе — 2. Шипуновский, Третьяковский, Смоленский, Рубцовский, Романовский, Михайловский, Каменский, Зональный и Алтайский районы — по 1 заболевшему.

Общее число заболевших COVID-19 в регионе составляет 10 360 человек. Тяжелобольных — 95, на аппаратах ИВЛ находится 29 пациентов.

Всего выздоровело 8 628 человек, за прошедшие сутки — 114 человек.

За весь период скончалось — 265 человек (за сутки 8, из них у двух причиной смерти определили коронавирус).

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