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Жизнь

За чертой бедности оказались 49 региональных депутатов

49 членов региональных заксобраний оказались за чертой бедности по итогам 2018 года, пишет РБК. Самые низкие доходы, в том числе, оказались у 11 дагестанских парламентариев, десяти депутатов из Северной Осетии и трех — из Хакасии.

Кредит. Документы. Платеж.
Кредит. Документы. Платеж.
СС0

Так, депутат заксобрания Амурской области от ЛДПР Сергей Труш задекларировал доход в 3 коп.

Судя по документам, 11 региональных депутатов в 2018 году не заработали ничего. Трое из них — представители парламента Северной Осетии — Алании, Белгородской, Курской, Омской, Орловской, Томской и Ульяновской областей, Камчатского края и Якутии. Депутат с нулевым доходом из Новосибирского заксобрания Дарья Украинцева находится в отпуске по уходу за ребенком.

Депутаты-миллиардеры

Самые большие доходы у депутатов Владимирской и Челябинской областей — среди них оказались миллиардеры. Председатель комитета по аграрной политике Владимирского заксобрания Павел Антов задекларировал 9,97 млрд рублей, пишет polit.ru. Зампредседателя заксобрания Челябинской области Константин Струков указал, что заработал в 2018 году 4,46 млрд рублей. По итогам 2017 года он была лидером рейтинга богатейших региональных депутатов.

Издание проанализировало данные из 80 регионов, за исключением Пермского края, Ростовской, Свердловской и Нижегородской областей, законодатели которых еще не опубликовали сведения о доходах парламентариев.

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