Ипомея трехцветная
Арест на 15 суток или штраф в 5 тыс. рублей возможен за 10 и более вьюнов ипомеи на участке.
А сесть в тюрьму на срок до 2 лет можно за более 100 растений на участке, а также за хранение и получение хотя бы 3 граммов семян ипомеи, которые обладают наркотическими свойствами.
Неправильное хранение удобрений
Штраф до 7 тыс. рублей грозит дачникам, которые не соблюдают правила хранения минеральных и органических удобрений на участках.
Минеральные удобрения не могут храниться они на открытом воздухе, даже при условии укрытия их от дождя водоотталкивающими материалами. Так можно хранить только органические добавки: торф, навоз, перегной.
Несоблюдение пожарной безопасности
За неправильный розжиг костра на участке нарушителей могут привлечь к административной ответственности.
Разводить открытый огонь можно только на расстоянии 15 метров от строений на своем и соседнем участке. Мангал можно установить в пяти метрах от строений на участке.
При нарушении штраф может составить от 5 до 15 тыс. рублей в обычное время и 20 тыс. рублей во время действия особого противопожарного режима.
Сорняки на участке
За борщевик на дачном участке садоводам грозит штраф до 5 тыс. рублей.Это касается даже тех случаев, когда растение находится за забором.
Для должностных лиц штраф выше и составит до 50 тыс. рублей, а для юридических лиц — до 1 млн рублей.
После получения счета дачник должен будет выплатить штраф в течении двух месяцев.
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