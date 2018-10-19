За что осудили Давидыча и чем он известен?

В Москве суд 19 октября приговорил основателя сообщества «Смотра.ру» и блогера Эрика Давидыча Китуашвили к 4 годам 8 месяцам колонии. Его признали виновным в мошенничестве со страховками и отмывании денег, передает РИА Новости.

За что осудили Давидыча?

Китуашвили (больше известный как Давидыч) инсценировал хищения застрахованных дорогих автомобилей. Среди них были Lexus LS430, Mercedes SL 55 AMG, BMW М5 и BMW 745i. По подложным документам он получал страховое возмещение за якобы украденные автомобили, а потом отмывал эти деньги. Общий ущерб полицейские оценивают в сумму около 10 миллионов рублей, пишет Лента.Ру.

Кто такой Эрик Давидыч и чем он известен?

Эрик Китуашвили родился в 1981 году. Известность он приобрел в 2009 году, когда основал сайт Smotra.ru и тогда же начал вести блог в ютьюбе. Особой популярностью пользовался раздел «Давидыч на охоте», где автор проекта выкладывал скандальные ролики с участием сотрудников ГИБДД.

В десятке самых популярных видео на SmotraTV — «Давидыч на охоте. Часть № 6». Эпизод демонстрирует, как сотрудники полиции после неудачной попытки потребовать взятку с лидера сообщества «Смотра» пытались уехать от блогера со включенными мигалками, несколько раз пересекая двойные сплошные. Видео собрало 4,5 миллиона просмотров на YouTube. После этого началось противостояние стритрейсеров и московской ГИБДД.

Сторонники Китуашвили уверены, что дела против него возбудили за попытки разоблачения коррупции в МВД.

Также Давидыч громко засветился в 2014 году в истории с охотой на банду ГТА. Тогда по трассе «Дон» прокатилась серия жестоких убийств. Китуашвили собрал около 150 стритрейсеров и устроил охоту на бандитов.

Вооруженные помощники Давидыча останавливали подозрительные машины, требовали водителей показать содержимое багажника. Некоторых водителей они избивали. Бандитов в итоге поймали полицейские, хотя Китуашвили заявлял, что это его заслуга.