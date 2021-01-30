За что предприимчивую сибирскую чиновницу будут искать по всему миру

Ранее в следственном управлении заявили, что бывший глава областного Минздрава стала фигуранткой уголовного дела, ее обвиняют в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, сообщает РИА Новости.
Ей грозит до десяти лет тюремного заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
По данным источника РИА Новости, в собственности у экс-министра есть квартира площадью 160 квадратных метров в Дубае. После отставки Солдатова, узнав о возбужденном против нее уголовном деле, улетела отдыхать на Мальдивы, а затем в Дубай, где сейчас и находится, добавил собеседник агентства.
«В отношении Ирины Солдатовой вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемой по пункту „в“ части 3 статьи 286 УК РФ, но поскольку она на неоднократные вызовы следователя уклонялась от явки, скрываясь за границей, в отношении нее по ходатайству следствия судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а Солдатова объявлена в международный розыск», — говорится в сообщении СУ СК.