За что предприимчивую сибирскую чиновницу будут искать по всему миру

Ранее в следственном управлении заявили, что бывший глава областного Минздрава стала фигуранткой уголовного дела, ее обвиняют в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, сообщает РИА Новости.

Ей грозит до десяти лет тюремного заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

По данным источника РИА Новости, в собственности у экс-министра есть квартира площадью 160 квадратных метров в Дубае. После отставки Солдатова, узнав о возбужденном против нее уголовном деле, улетела отдыхать на Мальдивы, а затем в Дубай, где сейчас и находится, добавил собеседник агентства.