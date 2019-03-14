За что шведскую школьницу выдвинули на Нобелевскую премию мира

Шведская школьница Грета Турнберг номинирована на Нобелевскую премию мира за вклад в движение за борьбу с глобальным потеплением. C такой инициативой выступили ряд шведских и норвежских политиков, сообщают «Вести».

В августе прошлого года Грета провела одиночную забастовку возле парламента в Стокгольме. Она заявила, что не будет ходить в школу до тех пор, пока Швеция не начнет выполнять условия Парижского соглашения по сокращению вредных выбросов.

Потом школьницу пригласили выступить на конференции ООН по вопросам климата и на форуме в Давосе. Примером Греты вдохновились тысячи европейских школьников, которые вышли на улицы, чтобы привлечь внимание к проблеме изменения климата.

«Очень почетно и приятно быть номинированной на такую важную премию​​​. Это невероятно и немного странно», — сказала 16-летняя девушка в интервью местной газете.