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14 марта
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Жизнь

За что шведскую школьницу выдвинули на Нобелевскую премию мира

Шведская школьница Грета Турнберг номинирована на Нобелевскую премию мира за вклад в движение за борьбу с глобальным потеплением. C такой инициативой выступили ряд шведских и норвежских политиков, сообщают «Вести».

Потепление зимой.
Потепление зимой.
СС0

В августе прошлого года Грета провела одиночную забастовку возле парламента в Стокгольме. Она заявила, что не будет ходить в школу до тех пор, пока Швеция не начнет выполнять условия Парижского соглашения по сокращению вредных выбросов.

Потом школьницу пригласили выступить на конференции ООН по вопросам климата и на форуме в Давосе. Примером Греты вдохновились тысячи европейских школьников, которые вышли на улицы, чтобы привлечь внимание к проблеме изменения климата.

«Очень почетно и приятно быть номинированной на такую важную премию​​​. Это невероятно и немного странно», — сказала 16-летняя девушка в интервью местной газете.

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