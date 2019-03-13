За что убили Александра II и почему он не пытался спастись

13 марта 1881 года, по новому стилю, убили императора, отменившего крепостное право в России. За свою жизнь реформатору пришлось пережить 7 покушений, последнее оказалось для него смертельным. Как убили Александра II и почему он этому не сопротивлялся — в материале altapress.ru.

Александр II запомнился стране своей реформаторской деятельностью. Одно из главных его нововведений — отмена крепостного права в 1861 году, за которую его даже называют «освободителем». Правил он со дня смерти своего отца, 2 марта 1855 года, в течении 26 лет.

Погиб Император на 62-м году жизни от рук участников комитета «Народной воли», сообщает История.РФ. Народовольцы своей целью ставили принуждение власти к демократии даже ценой смерти правительства. Такие действия считались своеобразным оружием политической борьбы.

Участники искренне верили, что убийство Александра приведет страну к революции и сделает страну свободной. И это при том, что император подверг изменениям все сферы деятельности российского общества: от учреждения государственного банка и создания судов для людей всех сословий до упразднения цензуры.

Портрет императора Александра II Сергей Левицкий/МАММ/МДФ/russfoto

Покушения на жизнь царя

Это была не первая их попытка свести счеты с правителем. Предыдущие 6 не увенчались успехом, даже несмотря на то, что Александр «особенно не сопротивлялся» — не принимал серьезных попыток укрыться от нападок со стороны революционеров.

По всей видимости, вопросы безопасности не сильно занимали императора. Например, без особого труда нападавшим удавалось застать его на прогулке и даже в своем собственном кабинете.

С каждым разом покушения становились продуманнее и изощреннее: просчитывались время и маршруты передвижений императора. Некоторые планы участники заговора готовили по несколько лет. Казалось, даже расстояние от Санкт-Петербурга для них уже не имеет значения: народовольцы три раза пытались убить Александра во время путешествий на поезде.

«Спасался» император по-разному: то среди толпы кто-то помешает нападавшему, то кто-то из охраны вовремя подоспеет, а иной раз просто счастливая случайность. Руководитель государства на все предостережения со стороны своего окружения отвечал, что его охраняет божественная сила.

Убийство Александра II

Несмотря на неудачи, народовольцы продолжали готовить план убийства. На одной из улиц по обычному пути императора сняли лавку для торговли сыром. Оттуда они сделали подкоп под мостовую и заложили мины. Привести задумку в действие решили в заранее назначенный день, 13 марта. На случай, если император поедет не по мостовой, а по набережной, они подготовили ручные снаряды.

В установленный день Александр II поехал по набережной Екатерининского канала. Первую бомбу бросил Николай Рысаков. Ему удалось повредить карету, осколки снаряда ранили нескольких охранников и прохожих. После Игнатий Гриневицкий подошел к императору вплотную и бросил бомбу в ноги. Для обоих ранение стало смертельным. Император скончался уже в Зимнем дворце, куда его доставили сразу же после инцидента.

Вид на площадь у Зимнего дворца Альберт Фелиш/МАММ/МДФ/russfoto

После гибели императора

Его смерть стала толчком для мятежей, а послужила поводом для народной скорби. Цареубийц не поддержали даже либералы, которые восхищались «Народной волей».

Почти всех участников исполнительного комитета организации, виновной в гибели правителя, арестовали. В скором времени состоялся суд, по его решению организаторов убийства приговорили к смертной казни. Среди пятерых приговоренных оказались даже те, кто изготавливал взрывные устройства.

Уже на следующий день после гибели своего отца, на трон взошел Александр III. Деятельность бывшего императора отразилась даже на коронации его приемника — к присяге наследнику приводились крестьяне «наравне со всеми верными <…> подданными».

Спустя несколько лет после смерти императора «Народная воля» не унималась. Фактически от организации остались только отдельные фракции, но и те продолжали разрабатывать планы покушений — теперь уже на Александра III. 13 марта 1887 года они вновь попытались осуществить свое «предназначение» и подтолкнуть страну к революции, но оказались на виселице. Среди повешенных был старший брат Ульянова-Ленина Александр.