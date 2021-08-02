За день в Алтайском крае подтвердилось 274 случая заражения COVID-19

В тяжелом состоянии находятся 823 пациента, 239 из них подключены к ИВЛ.
Всего в госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3 282 человека и 574 пациентов с вирусной пневмонией.
Общее число заболевших с начала пандемии достигло 62 639 человек, выздоровели всего 49 168, умерло 3 998 человек.
Новые случаи
- Барнаул — 91,
- Бийск — 31,
- Рубцовск — 20,
- Заринск и Новоалтайск — по 12 заболевших,
- Алейск, Первомайский, Тальменский, Угловский районы — по 7 заболевших,
- Алтайский, Поспелихинский районы — по 6 заболевших,
- Косихинский, Топчихинский, Шипуновский районы — по 5 заболевших,
- Бийский, Мамонтовский, Михайловский, Ребрихинский, Третьяковский, Усть-Пристанский, Чарышский районы — по 4 заболевших,
- Алейский район — 3 заболевших,
- ЗАТО Сибирский, Волчихинский, Ключевский, Краснощёковский, Советский, Солонешенский, Троицкий, Усть-Калманский район — по 2 заболевших,
- Егорьевский, Заринский, Змеиногорский, Калманский, Крутихинский, Павловский район — по 1 заболевшему.