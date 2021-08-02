За день в Алтайском крае подтвердилось 274 случая заражения COVID-19

274 новых случаев заражения коронавирусом подтвердилось в Алтайском крае за сутки, сообщил 2 августа оперштаб. Выздоровели 73 пациента, умерло 17 человек.

В тяжелом состоянии находятся 823 пациента, 239 из них подключены к ИВЛ.

Всего в госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3 282 человека и 574 пациентов с вирусной пневмонией.

Общее число заболевших с начала пандемии достигло 62 639 человек, выздоровели всего 49 168, умерло 3 998 человек.

Новые случаи