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Жизнь

За день в Алтайском крае подтвердилось 274 случая заражения COVID-19

274 новых случаев заражения коронавирусом подтвердилось в Алтайском крае за сутки, сообщил 2 августа оперштаб. Выздоровели 73 пациента, умерло 17 человек.

Коронавирус, больница.
Коронавирус, больница.
zdravalt.ru

В тяжелом состоянии находятся 823 пациента, 239 из них подключены к ИВЛ.

Всего в госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3 282 человека и 574 пациентов с вирусной пневмонией.

Общее число заболевших с начала пандемии достигло 62 639 человек, выздоровели всего 49 168, умерло 3 998 человек.

Новые случаи

  • Барнаул — 91,
  • Бийск — 31,
  • Рубцовск — 20,
  • Заринск и Новоалтайск — по 12 заболевших,
  • Алейск, Первомайский, Тальменский, Угловский районы — по 7 заболевших,
  • Алтайский, Поспелихинский районы — по 6 заболевших,
  • Косихинский, Топчихинский, Шипуновский районы — по 5 заболевших,
  • Бийский, Мамонтовский, Михайловский, Ребрихинский, Третьяковский, Усть-Пристанский, Чарышский районы — по 4 заболевших,
  • Алейский район — 3 заболевших,
  • ЗАТО Сибирский, Волчихинский, Ключевский, Краснощёковский, Советский, Солонешенский, Троицкий, Усть-Калманский район — по 2 заболевших,
  • Егорьевский, Заринский, Змеиногорский, Калманский, Крутихинский, Павловский район — по 1 заболевшему.
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