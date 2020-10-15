За день в Алтайском крае умерли 13 человек с коронавирусом

В ковидных госпиталях проходят лечение 1 619 пациентов с коронавирусом и 1 718 с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Амбулаторно на дому лечатся 4 пациента.
В тяжелом состоянии находятся 287 человек, 111 из них на аппаратах ИВЛ.
За сутки в крае развернули 40 новых коек, свободных осталось 600. Всего в ковидных госпиталях 4 133 койки.
Всего инфицированных с начала пандемии в Алтайском крае — 15 858, выздоровело 13 618 человек (+66 за сутки). За весь период скончалось 617 человек.
Новые случаи
- Барнаул — 45,
- Славгород — 25,
- Заринск — 23,
- Бийск — 13,
- Благовещенский район — 12,
- Бурлинский район — 10,
- Новоалтайск — 8,
- Тальменский район — 8,
- Калманский район — 7,
- Алейск, Усть-Калманский и Усть-Пристанский районы — 6 заболевших,
- Кулундинский район — 4,
- Хабарский район — 2,
- Немецкий национальный, Топчихинский и Табунский районы — по одному заболевшему.