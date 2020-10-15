За день в Алтайском крае умерли 13 человек с коронавирусом

За прошедшие сутки в Алтайском крае умерло 13 человек с диагностированным коронавирусом, сообщили 15 октября в оперштабе. Выявили еще 178 новых случаев заболевания. Большой прирост, кроме Барнаула, показал Славгород и Заринск.

В ковидных госпиталях проходят лечение 1 619 пациентов с коронавирусом и 1 718 с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Амбулаторно на дому лечатся 4 пациента.

В тяжелом состоянии находятся 287 человек, 111 из них на аппаратах ИВЛ.

За сутки в крае развернули 40 новых коек, свободных осталось 600. Всего в ковидных госпиталях 4 133 койки.

Всего инфицированных с начала пандемии в Алтайском крае — 15 858, выздоровело 13 618 человек (+66 за сутки). За весь период скончалось 617 человек.

Врачи Алтайского края. Коронавирус. Антон Федотов / altairegion22.ru

Новые случаи