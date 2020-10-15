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Жизнь

За день в Алтайском крае умерли 13 человек с коронавирусом

За прошедшие сутки в Алтайском крае умерло 13 человек с диагностированным коронавирусом, сообщили 15 октября в оперштабе. Выявили еще 178 новых случаев заболевания. Большой прирост, кроме Барнаула, показал Славгород и Заринск.

Ковидный госпиталь в Алтайском крае. Коронавирус.
Ковидный госпиталь в Алтайском крае. Коронавирус.
altairegion22.ru

В ковидных госпиталях проходят лечение 1 619 пациентов с коронавирусом и 1 718 с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19. Амбулаторно на дому лечатся 4 пациента.

В тяжелом состоянии находятся 287 человек, 111 из них на аппаратах ИВЛ.

За сутки в крае развернули 40 новых коек, свободных осталось 600. Всего в ковидных госпиталях 4 133 койки.

Всего инфицированных с начала пандемии в Алтайском крае — 15 858, выздоровело 13 618 человек (+66 за сутки). За весь период скончалось 617 человек.

Врачи Алтайского края. Коронавирус.
Врачи Алтайского края. Коронавирус.
Антон Федотов / altairegion22.ru

Новые случаи

  • Барнаул — 45,
  • Славгород — 25,
  • Заринск — 23,
  • Бийск — 13,
  • Благовещенский район — 12,
  • Бурлинский район — 10,
  • Новоалтайск — 8,
  • Тальменский район — 8,
  • Калманский район — 7,
  • Алейск, Усть-Калманский и Усть-Пристанский районы — 6 заболевших,
  • Кулундинский район — 4,
  • Хабарский район — 2,
  • Немецкий национальный, Топчихинский и Табунский районы — по одному заболевшему.
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