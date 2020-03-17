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17 марта
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Жизнь

За дождь из баклажанов иранские полицейские задержали группу пранкеров

Местная полиция задержала в Тегеране более пяти пранкеров, участвовавших в съемках видео о баклажанах, падающих с неба, сообщает The Guardian.

Баклажановый дождь.
Баклажановый дождь.
Стоп-кадры YouTube.

Видео с баклажанным дождем появилось в соцсетях 15 марта.

«Полиция немедленно установила и задержала тех, кто за этим стоит», — говорится в заявлении тегеранской полиции.

В одном из роликов мужчина пытается позировать для фотографии на фоне 435-метровой башни Бордж-е Милад (самого высокого в Иране здания), но внезапно с неба начинают падать баклажаны. Фронтмен и двое людей на заднем плане пытаются спастись от баклажанного дождя.

В другом видео водитель машины, стоящей на светофоре, включает «дворники», когда начинается баклажанный дождь.

Задержанные утверждали, что экспериментировали со спецэффектами, но один из клипов случайно попал в соцсети. Пранкеры подчеркнули, что «не принадлежат ни к какой группе или движению».

Не уточняется, в чем именно обвиняются задержанные, пишет агентство «Фергана».

Местные СМИ пишут, что ролики снял живущий в Канаде иранец Амин Тагипур, хорошо владеющий спецэффектами и работающий в Голливуде.

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