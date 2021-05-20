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Жизнь

За два дня до. Ученые назвали признаки скорой смерти

Ученые из Национального института здоровья США назвали несколько признаков того, человек приближается смерти и ему осталось жить буквально два-три дня, пишет «ТаракаНН».

Черницкое кладбище.
Черницкое кладбище.
Анна Зайкова

Результаты исследования касаются пожилых и неизлечимо больных людей и опубликованы в британском издании The Daily Express.

«Один из наиболее частых признаков — это одышка, которую иногда называют „воздушным голодом“, так как люди при ней часто задыхаются», — отмечается в исследовании ученых.

Специалисты также выяснили: о близкой смерти говорят ряд психических расстройств. Наиболее частые из них — депрессия, повышенное беспокойство и невнимательность. Человек становится все более уставшим и начинает страдать от сонливости.

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