За два дня до. Ученые назвали признаки скорой смерти

Результаты исследования касаются пожилых и неизлечимо больных людей и опубликованы в британском издании The Daily Express.
«Один из наиболее частых признаков — это одышка, которую иногда называют „воздушным голодом“, так как люди при ней часто задыхаются», — отмечается в исследовании ученых.
Специалисты также выяснили: о близкой смерти говорят ряд психических расстройств. Наиболее частые из них — депрессия, повышенное беспокойство и невнимательность. Человек становится все более уставшим и начинает страдать от сонливости.