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Жизнь

За 142 года наблюдений июль стал самым жарким месяцем на планете

Июль 2021 года стал самым жарким месяцем на планете за всю историю наблюдений.

Пожар в поселке. Якутия.
Пожар в поселке. Якутия.
кадр из видео.

Температура поверхности Земли превзошла средний показатель за XX век на 0,93 градуса, достигнув отметки в 16,74 градуса, сообщило Национальное управление океанических и атмосферных исследований Минторга США.

Это наибольшее значение за все 142 года наблюдений за температурой.

Новый рекорд ложится на пугающий и разрушительный путь, проложенный глобальным потеплением для планеты.

Последние полтора месяца были омрачены природными катаклизмами, связанными с повышением температуры, пишет bfm.ru.

Лесные пожары отмечены в России, США, Турции, Алжире и Италии.

В Якутии площадь пожаров достигла 7 млн гектаров. Дым от лесных пожаров достиг Урала и Северного полюса.

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