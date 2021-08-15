За 142 года наблюдений июль стал самым жарким месяцем на планете

Июль 2021 года стал самым жарким месяцем на планете за всю историю наблюдений.

Температура поверхности Земли превзошла средний показатель за XX век на 0,93 градуса, достигнув отметки в 16,74 градуса, сообщило Национальное управление океанических и атмосферных исследований Минторга США.



Это наибольшее значение за все 142 года наблюдений за температурой.

Новый рекорд ложится на пугающий и разрушительный путь, проложенный глобальным потеплением для планеты.

Последние полтора месяца были омрачены природными катаклизмами, связанными с повышением температуры, пишет bfm.ru.

Лесные пожары отмечены в России, США, Турции, Алжире и Италии.

В Якутии площадь пожаров достигла 7 млн гектаров. Дым от лесных пожаров достиг Урала и Северного полюса.