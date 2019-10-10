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Жизнь

За курение детей в России предложили наказывать их родителей

Родителей в России могут начать привлекать к ответственности за курение их несовершеннолетних детей, передает РИА Новости.

Курение.
Курение.
Олег Богданов

Издание ссылается на протокол заседания правительственной комиссии по профилактике правонарушений и уточняет, что глава МВД выступает за внесение в проект нового Кодекса России об административных правонарушениях нормы, которая устанавливает административную ответственность родителей за курение несовершеннолетних.

Отмечается, что подобная норма может затронуть и других законных представителей курящих детей.

По информации «Известий», такую практику могут закрепить в новой редакции КоАП, который вступит в силу с 2021 года.

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