За курение детей в России предложили наказывать их родителей

Издание ссылается на протокол заседания правительственной комиссии по профилактике правонарушений и уточняет, что глава МВД выступает за внесение в проект нового Кодекса России об административных правонарушениях нормы, которая устанавливает административную ответственность родителей за курение несовершеннолетних.
Отмечается, что подобная норма может затронуть и других законных представителей курящих детей.
По информации «Известий», такую практику могут закрепить в новой редакции КоАП, который вступит в силу с 2021 года.