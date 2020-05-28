За «нарушение самоизоляции в 2018 году» новосибирского тренера вызвали в полицию

История началась с фотографии, которую Дмитрий опубликовал в соцсети. Сделали ее в 2018 году, просто тренер поделился воспоминаниями.
При этом из-за введения режима самоизоляции спортивный клуб, который находится в Бердске, пришлось временно закрыть.
«Мы продолжили вести страницу в социальных сетях, чтобы не терять связи с родителями и их детьми. Мы там и флешмобы запускали, когда мои подопечные выкладывали свои фото с хештегом „хочу тренироваться“», — рассказал тренер.
Некая дамочка-общественница, как отметил Дмитрий, увидела фото и приняла решение незамедлительно действовать.
Женщина позвонила в полицию и сообщила, что спортивный клуб проводит тренировки во время самоизоляции. Тренера вызвали для дачи объяснений.
«Я написал объяснительную. У меня еще спросили контакты родителей, чтобы подтвердить, что никаких тренировок не было и режим соблюдается. Нам удалось выяснить, что позвонила какая-то общественница и донесла на нас», — рассказал сибиряк.
Дмитрий подчеркнул, что не собирается отпускать произошедшее — написал встречное заявление о клевете и ожидает публичных извинений за «травлю», когда люди не разобравшись начинают создавать всем проблемы.