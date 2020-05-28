Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
28 мая 16°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

За «нарушение самоизоляции в 2018 году» новосибирского тренера вызвали в полицию

В Новосибирской области тренера по смешанным единоборствам Дмитрия Тараторина обвинили в проведении занятий во время режима самоизоляции, пишет «КП-Новосибирск».

Как барнаульские «ивентщики» теряют деньги в условиях самоизоляции.
Как барнаульские «ивентщики» теряют деньги в условиях самоизоляции.
Скрин видео YouTube.

История началась с фотографии, которую Дмитрий опубликовал в соцсети. Сделали ее в 2018 году, просто тренер поделился воспоминаниями.

При этом из-за введения режима самоизоляции спортивный клуб, который находится в Бердске, пришлось временно закрыть.

«Мы продолжили вести страницу в социальных сетях, чтобы не терять связи с родителями и их детьми. Мы там и флешмобы запускали, когда мои подопечные выкладывали свои фото с хештегом „хочу тренироваться“», — рассказал тренер.

Новосибирский тренер с воспитанниками.
Новосибирский тренер с воспитанниками.
«КП-Новосибирск».

Некая дамочка-общественница, как отметил Дмитрий, увидела фото и приняла решение незамедлительно действовать.

Женщина позвонила в полицию и сообщила, что спортивный клуб проводит тренировки во время самоизоляции. Тренера вызвали для дачи объяснений.

«Я написал объяснительную. У меня еще спросили контакты родителей, чтобы подтвердить, что никаких тренировок не было и режим соблюдается. Нам удалось выяснить, что позвонила какая-то общественница и донесла на нас», — рассказал сибиряк.

Дмитрий подчеркнул, что не собирается отпускать произошедшее — написал встречное заявление о клевете и ожидает публичных извинений за «травлю», когда люди не разобравшись начинают создавать всем проблемы.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость