За «нарушение самоизоляции в 2018 году» новосибирского тренера вызвали в полицию

В Новосибирской области тренера по смешанным единоборствам Дмитрия Тараторина обвинили в проведении занятий во время режима самоизоляции, пишет « КП-Новосибирск ».

История началась с фотографии, которую Дмитрий опубликовал в соцсети. Сделали ее в 2018 году, просто тренер поделился воспоминаниями.

При этом из-за введения режима самоизоляции спортивный клуб, который находится в Бердске, пришлось временно закрыть.

«Мы продолжили вести страницу в социальных сетях, чтобы не терять связи с родителями и их детьми. Мы там и флешмобы запускали, когда мои подопечные выкладывали свои фото с хештегом „хочу тренироваться“», — рассказал тренер.

Новосибирский тренер с воспитанниками. «КП-Новосибирск».

Некая дамочка-общественница, как отметил Дмитрий, увидела фото и приняла решение незамедлительно действовать.

Женщина позвонила в полицию и сообщила, что спортивный клуб проводит тренировки во время самоизоляции. Тренера вызвали для дачи объяснений.

«Я написал объяснительную. У меня еще спросили контакты родителей, чтобы подтвердить, что никаких тренировок не было и режим соблюдается. Нам удалось выяснить, что позвонила какая-то общественница и донесла на нас», — рассказал сибиряк.

Дмитрий подчеркнул, что не собирается отпускать произошедшее — написал встречное заявление о клевете и ожидает публичных извинений за «травлю», когда люди не разобравшись начинают создавать всем проблемы.