За наследство Быстрицкой началась борьба

Квартира в центре Москвы, загородный дом и антиквариат, которые оставила в наследство Элина Быстрицкая, могут отойти помощнице актрисы.

«Всю недвижимость и антиквариат Быстрицкая решила завещать помощнице по хозяйству, подруге Ксении», — пишут «Дни.ру».

Такое решение удивило сестру артистки Софью Шегельман, единственную близкую родственницу Быстрицкой. Детей и внуков у Быстрицкой не было.

Сестра артистки живет в Израиле, а в Москву приехала в 2018 году — после сообщений о том, что Быстрицкая попала в больницу.

Узнав о том, что легендарная советская актриса решила оставить ценное имущество своей помощнице, сестра назвала наследницу шарлатанкой, пригрозив написать на нее заявление. Шегельман высказала намерение оспорить завещание Быстрицкой черед суд, пишет ura.ru.

Народная артистка СССР Элина Быстрицкая скончалась 26 апреля на 92-м году жизни. В последние дни жизни актриса ослепла и почти не двигалась. Легендарная артистка прославилась ролями Аксиньи в киноэпопее «Тихий Дон», Елизаветы Максимовны в киноленте «Нескончаемая повесть» и многими другими. В 1955 году Быстрицкая была признана лучшей актрисой СССР, по версии журнала «Советская культура». Одна из последних работ актрисы — фильм «Железная леди» (2008).