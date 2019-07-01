За неделю в Алтайском крае утонули 11 человек

На территории Алтайского края за неделю утонули 11 человек. В основном это происходило во время отдыха на диких пляжах. Спасатели вновь напомнили об опасности купания в несанкционированных местах, а также указали властям на дефицит оборудованных мест отдыха. Например, в Рубцовске нет ни одного безопасного пляжа.