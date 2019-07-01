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Жизнь

За неделю в Алтайском крае утонули 11 человек

На территории Алтайского края за неделю утонули 11 человек. В основном это происходило во время отдыха на диких пляжах. Спасатели вновь напомнили об опасности купания в несанкционированных местах, а также указали властям на дефицит оборудованных мест отдыха. Например, в Рубцовске нет ни одного безопасного пляжа.

На Алтае спасатели эвакуировали с острова уставших детей.
На Алтае спасатели эвакуировали с острова уставших детей.
ГУ МЧС России по Республике Алтай

Нехватка проверенных, оборудованных по всем правилам пляжей — одна из основных проблем, которую важно решить в рамках профилактической работы, отметил госинспектор по маломерным судам Алтайского края Андрей Субочев.

Официально разрешено купаться в Алтайском крае на 52 пляжах. Они находятся на территории только пяти городов и 17 районов, в остальных их просто нет.

«В том числе и в городе Рубцовске нет ни одного пляжа, при этом население купается на так называемых стихийных пляжах на реке Алей. Напомню, что ряд трагических случаев на воде зарегистрирован именно там» — отметил Субочев.

Мобильные спасательные посты помогут не допустить трагедий на воде, считают в МЧС. Уполномоченный по правам ребенка в крае Ольга Казанцева добавила, что побороться с этой проблемой помогут специально созданные родительские патрули.

«В 120 населенных пунктах региона такая работа проведена: сформированные группы из трех-четырех человек в жаркую погоду проходят по местам стихийного отдыха, выявляют случаи безнадзорного пребывания на них детей, ведут разъяснительную работу. Участники групп — педагоги, представители администраций, обычные граждане», — рассказала она.

Напомним, 28 июня стало известно, что в поселке Кировский в Смоленском районе пропали двое восьмилетних детей. Их вещи нашли на берегу реки, спасатели ведут поисковые работы.

В Рубцовске в реке Алей обнаружили тела двоих мужчин. Один, как предполагают очевидцы, купался на набережной и утонул. Другой, рыбак, возможно почувствовал себя плохо и упал в воду.

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