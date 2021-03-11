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Жизнь

За недостойное обращение к женщине житель Алтая топил и бил товарища, пока тот не умер

В Алтайском крае мужчину осудили за убийство знакомого, который якобы недостойно повел себя по отношению к женщине, сообщает региональный СК.

Удар, кулак.
Удар, кулак.
СС0

Неоднократно судимого 55-летнего жителя Волчихинского района признали виновным в убийстве.

«В июле 2020 года употреблял спиртные напитки в компании знакомых на берегу одного из озер в Егорьевском районе. Между мужчинами произошел конфликт по незначительному поводу — осужденный решил выяснить отношения с потерпевшим по поводу его недостойного поведения к женщине», — рассказали в ведомстве.

После ссоры мужчина схватил 36-летнего оппонента, утащил его к озеру и начал топить.

После вытащил товарища на берег, где избил руками и ногами, а потом вновь начал топить до тех пор, пока тот не захлебнулся.

Суд отправил мужчину в колонию строгого режима на 10 лет и 6 месяцев.

Ранее житель Алтая избил товарища до полусмерти в предбаннике и утопил.

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