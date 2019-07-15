За НЛО ответят: почти 700 тысяч пользователей сети решили штурмовать секретную военную базу

Порядка 670 тыс. пользователей Facebook заявили о желании принять участие в мероприятии «Штурм „Зоны 51“. Они не смогут остановить всех нас».

Речь идет о военной базе в штате Невада, на которой проводились испытания самолетов нового поколения, пишет . Часть информации о ней была рассекречена летом 2013 года. Так, в рассекреченных данных приводились подробности проектов по созданию разведывательных самолетов Lockheed U-2 и A-12.

Однако, по теориям заговора, на базе скрывают потерпевшие крушения инопланетные летающие корабли — звездолеты — и тела пришельцев.

Штурм базы назначен на 20 сентября, пишет mail.ru. Участникам мероприятия предлагается встретиться у туристического центра, посвященного «Зоне 51», и согласовать дальнейшие действия.

«Если мы будем бежать как Наруто (герой одноименных манги и аниме), то мы сможем двигаться быстрее пуль. Давайте увидим инопланетян», — указано в описании встречи.

Мероприятие создано в начале июля сообществом S**tposting cuz im in shambles в Facebook и стримером SmyleeKun в качестве шутки, уточняет издание Vox.

Ранее сообщалось, что уфологи сняли НЛО над секретной «Зоной 51». НЛО представлял собой сферический объект; он неожиданно появился в небе над секретной американской «Зоной 51». Объект бесшумно двигался в небе, а позже появились еще два светящихся шара.

Потом НЛО неожиданно набрал скорость и скрылся, при этом звука двигателей слышно не было.

Уфологи утверждают, что визиты инопланетян в этом месте не является редкостью. Они предположили, что «тарелка» является своего рода разведчиком, который изучал территорию.