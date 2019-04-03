За оскорбление власти: от ярославских СМИ требуют удалить новость про надпись о Путине

СМИ сообщили о первом факте применении нового закона об оскорблении госсимволов. Как сообщает TJournal , Генпрокуратура России требует от Роскомнадзора добиться удаления из СМИ Ярославля новости об оскорбительном граффити про Путина.

Согласно новому закону об оскорблении госсимволов, Генпрокуратура должна обратиться к регулятору «с требованием ограничить доступ к информационным ресурсам, распространяющим указанную информацию, в случае ее неудаления». В случае с ярославскими СМИ, по словам источника, на РКН давит Генпрокуратура.

В новостях, к которым у ведомств есть претензии, говорилось о граффити, которое появилось на здании ярославского управления МВД в ночь на 31 марта. На полуколоннах была оставлена надпись «Путин (матерное слово)». Фото надписи о Путине разместил на своей странице в Facebook горожанин Кирилл Попутников — его снимок растиражировали многие ярославские СМИ.

1 апреля Роскомнадзор потребовал от руководителей ярославских СМИ удалить новость о Путине.

«Сначала нам пришло письмо от РКН на электронную почту. Мы проверили адрес отправителя, подтвердив, что обращение действительно направлено Роскомнадзором. РКН потребовал от нас в течение 24 часов удалить «новость по ссылке», — рассказала Znak.com редактор «Яркуб» Марина Седнева. Она отметила, что позже ей позвонили из регионального управления РКН и еще раз попросили снять материал.

По словам редактора, коллеги, написавшие про граффити, получили соответствующие предупреждения и удалили новости, поскольку «не хотят судов».

«Факт в том, что в РКН не называют причин, по которым мы должны убрать материалы. Никто не получил официальных писем на этот счет. Мы рассматриваем ситуацию как акт цензуры, причем абсолютно безосновательной. Да, мы помним, что недавно вступил в силу закон об оскорблении власти. Но в данному случае не указан статус лица. Мы не знаем, о президенте России идет речь или о ком-то другом», — заявила Седнева.

Закон об оскорблении государства

18 марта Владимир Путин подписал закон о блокировке информации, оскорбляющей человеческое достоинство, общественную нравственность, государство или государственные символы. При обнаружении такого рода сообщений генпрокурор или его заместители обращаются в Роскомнадзор, который должен ограничить доступ к информационным ресурсам, содержащим такую информацию и принять меры по ее удалению.

Наказание за неуважительные публикации предусматривает штраф от 30 до 100 тысяч рублей. Повторное правонарушение предполагает штраф от 100 до 200 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Если гражданин, совершивший указанные действия, ранее подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение больше двух раз, то его могут обязать выплатить штраф от 200 до 300 тысяч рублей или взять под административный арест на срок до 15 суток.