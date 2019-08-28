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Жизнь

Кузбасского пекаря оштрафовали за отказ обслуживать геев

Суд в Кемерово оштрафовал владельца пекарни Антона Ипатова, который отказался обслуживать геев, сообщает РИА Новости.

Хлеб-соль
Хлеб-соль
ССО

Пекарня оказалась в центре скандала после того, как в СМИ появилась информация о том, что на входе в пекарню «Хлеб из русской печи от братьев Ипатовых» появилось объявление. В тексте объявления с применением нецензурной лексики объяснялось, что людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией в помещение вход запрещен.

Затем журналисты обратились в областные управления Федеральной антимонопольной службы и Роспотребнадзора с просьбой проверить указанное предприятие. Антимонопольщики сообщили, что готовятся выдать пекарне предупреждение, а Роспотребнадзор рапортовал о многочисленных найденных нарушениях.

Как заявил Ипатов в суде, указанную табличку выставил он, сделав это по личным убеждениям, пишет polit.ru. Суд признал его виновным по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

Предприниматель должен оплатить штраф в размере 10 тыс. рублей.

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