За отмену пенсионной реформы и снятие моратория на смертную казнь высказались россияне

Многие выступили за отмену моратория на смертную казнь.
Россияне выступили и за ужесточение наказания за коррупцию, отменили бы пенсионную реформу и ЕГЭ. Еще одна инициатива — снизить налоги, следует из результатов опроса.
Всего 14% россиян, если бы заняли пост советника президента РФ, предложили бы ему вернуть прежний пенсионный возраст.
За реформу налоговой системы, которая бы означала снижение налогов, выступили 6% опрошенных. Против новой конституции высказались 3%. Более половины жителей страны (63%) понятия не имеют, что бы советовали президенту, пишет News.ru.
7% хотели бы суровее наказывать за взятки, 6% приняли бы законы, направленные на развитие страны.