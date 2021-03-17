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Жизнь

За отмену пенсионной реформы и снятие моратория на смертную казнь высказались россияне

Россияне рассказали ВЦИОМу о тех законах или реформах, которые бы отменили или наоборот ужесточили.

Владимир Путин и россияне.
Владимир Путин и россияне.
kremlin.ru

Многие выступили за отмену моратория на смертную казнь.

Россияне выступили и за ужесточение наказания за коррупцию, отменили бы пенсионную реформу и ЕГЭ. Еще одна инициатива — снизить налоги, следует из результатов опроса.

Всего 14% россиян, если бы заняли пост советника президента РФ, предложили бы ему вернуть прежний пенсионный возраст.

За реформу налоговой системы, которая бы означала снижение налогов, выступили 6% опрошенных. Против новой конституции высказались 3%. Более половины жителей страны (63%) понятия не имеют, что бы советовали президенту, пишет News.ru.

7% хотели бы суровее наказывать за взятки, 6% приняли бы законы, направленные на развитие страны.

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