За пассажирами «Яндекс.Такси» будут прилетать вертолеты

Компания подписала соглашение с «ВР-Технологиями», входящими в холдинг «Вертолеты России», о создании городской системы аэромобильности.

В 2020 году они планируют запуск первых тестовых вертолетов — они совершат полеты в пригород и зону МАКД. Если новая система подтвердит безопасность и выгоду, в программу добавят полеты в зону аэропортов.

За 15-минутный полет пассажиру придется заплатить 3 тысячи рублей, рассказал РИА Новости гендиректор компании «ВР-Технологии» Александр Охонько.

Приложению для смартфонов тоже предстоит обновление. В нем появятся вертолетные рейсы, в том числе как дополнительная опция — на определенных отрезках пути можно будет вместо автомобиля воспользоваться вертолетом.