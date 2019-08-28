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28 августа
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Жизнь

За пассажирами «Яндекс.Такси» будут прилетать вертолеты

«Яндекс.Такси» планируют запустить регулярные вертолетные рейсы по Москве, сообщают РИА Новости.

Эвакуатор везет Яндекс.Такси
Эвакуатор везет Яндекс.Такси
Михаил Хаустов

Компания подписала соглашение с «ВР-Технологиями», входящими в холдинг «Вертолеты России», о создании городской системы аэромобильности.

В 2020 году они планируют запуск первых тестовых вертолетов — они совершат полеты в пригород и зону МАКД. Если новая система подтвердит безопасность и выгоду, в программу добавят полеты в зону аэропортов.

За 15-минутный полет пассажиру придется заплатить 3 тысячи рублей, рассказал РИА Новости гендиректор компании «ВР-Технологии» Александр Охонько.

Приложению для смартфонов тоже предстоит обновление. В нем появятся вертолетные рейсы, в том числе как дополнительная опция — на определенных отрезках пути можно будет вместо автомобиля воспользоваться вертолетом.

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