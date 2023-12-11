За пользователями iPhone следили с помощью клавиатуры

Известно, что хакеры продавали вирусные приложения людям, которые хотели сделать за своими близкими. Программа сохраняла все данные, которые пользователь вводил на клавиатуре, и отправляла их заинтересованным лицам.
Отмечается, что Apple не пропускает такие приложения, однако мошенники нашли пути обхода. Стоимость услуги составляет 30 долларов (2,7 тыс. рублей).
Эксперты посоветовали проверять свои телефоны и удалять неизвестные клавиатуры. Найти их можно в разделе «Клавиатура» в настройках iPhone.
Ранее сообщалось, что обладатели Android-смартфонов смогут добавлять пользователей в общий черный список.