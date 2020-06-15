За прошедшие выходные в ленточных борах потушили 40 «грозовых» лесных пожаров.

В Алтайском крае 13 и 14 июня произошло 40 лесных пожаров в ленточных борах. Все они возникли из-за грозовых разрядов. В результате огонь разгорался практически одновременно на разных участках леса. На тушение потребовалось 53 единицы техники, было задействовано 90 сотрудников. Все лесные пожары вовремя обнаружили и ликвидировали в Угловском, Павловском, Ребрихинском, Панкрушихинском и др. районах Алтайского края. Площадь, пройденная огнем, по предварительным подсчетам, составила около 8 га.

Валерий Савин,

директор по лесному хозяйству холдинга «Алтайлес»:

Выходные выдались сложными. Пожарная служба работала практически в круглосуточном режиме. Так называемые сухие грозы — большая опасность для леса. Огонь, возникший от молнии, может дать о себе знать сразу, а может шаить внутри дерева от нескольких часов до нескольких дней. Важно вовремя обнаружить такое возгорание. Особенно в ленточных борах на юге региона, где сосновый бор сухой и поэтому легко воспламеняется.

Всего за текущий пожароопасный сезон сотрудники лесной холдинговой компании «Алтайлес» потушили более 100 лесных пожаров в ленточных и приобских борах (всего в Алтайском крае, по данным Минприроды и экологии, с начала пожароопасного сезона на землях лесного фонда произошло 182 пожара).

На вооружении холдинга: 91 пожарно-наблюдательная вышка, 66 пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря, 292 пожарные машины, 145 тракторов, 10 бульдозеров, 1 тягач с тралом. В случае возникновения крупного лесного пожара компания сможет мобилизовать почти 4000 человек. Оснащение пожарной службы компании в несколько раз превышает установленные законом нормативы. Ежегодно на комплекс мероприятий по охране лесов компания направляет более 140 млн рублей. Средняя скорость обнаружения и тушения лесных пожаров специалистами холдинга составляет всего 20 минут. Время — самый важный фактор, так как сосновые леса алтайского края относятся к высокому классу горимости.

Видео: грозобойное дерево

Видео: оснащение пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря

Видео: комментарий В. Савина об особенностях пожароопасного сезона — 2020

Фото и видео пресс-службы холдинга «Алтайлес».