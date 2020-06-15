За прошедшие выходные в ленточных борах потушили 40 «грозовых» лесных пожаров.

Валерий Савин,
директор по лесному хозяйству холдинга «Алтайлес»:
Выходные выдались сложными. Пожарная служба работала практически в круглосуточном режиме. Так называемые сухие грозы — большая опасность для леса. Огонь, возникший от молнии, может дать о себе знать сразу, а может шаить внутри дерева от нескольких часов до нескольких дней. Важно вовремя обнаружить такое возгорание. Особенно в ленточных борах на юге региона, где сосновый бор сухой и поэтому легко воспламеняется.
Всего за текущий пожароопасный сезон сотрудники лесной холдинговой компании «Алтайлес» потушили более 100 лесных пожаров в ленточных и приобских борах (всего в Алтайском крае, по данным Минприроды и экологии, с начала пожароопасного сезона на землях лесного фонда произошло 182 пожара).
На вооружении холдинга: 91 пожарно-наблюдательная вышка, 66 пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря, 292 пожарные машины, 145 тракторов, 10 бульдозеров, 1 тягач с тралом. В случае возникновения крупного лесного пожара компания сможет мобилизовать почти 4000 человек. Оснащение пожарной службы компании в несколько раз превышает установленные законом нормативы. Ежегодно на комплекс мероприятий по охране лесов компания направляет более 140 млн рублей. Средняя скорость обнаружения и тушения лесных пожаров специалистами холдинга составляет всего 20 минут. Время — самый важный фактор, так как сосновые леса алтайского края относятся к высокому классу горимости.
Видео: оснащение пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря
Видео: комментарий В. Савина об особенностях пожароопасного сезона — 2020
Фото и видео пресс-службы холдинга «Алтайлес».