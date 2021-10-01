1 октября 3°C
﻿
Жизнь

За сбор каких данных вас объявят иностранным агентом. Опубликован перечень сфер, куда лучше не совать нос

Стать иноагентом можно за сбор данных из сферы обороны или космической отрасли, например, за открытую информацию о финансовых проблемах «Роскосмоса», сообщает РБК.

Игры шпионов
Игры шпионов

ФСБ опубликовала приказ с перечнем сведений, которые иностранцы могут использовать против безопасности России.

«Эти и другие данные не являются гостайной или секретной информацией, но, по мнению ФСБ, потенциально могут использоваться против государственной безопасности иностранными государствами и организациями», — поясняет издание.

Перечень разработали в соответствии с поправками в законодательство, принятым Госдумой и президентом РФ Владимиром Путиным в конце 2020 года.

Согласно документу, граждан России можно вносить в реестр иноагентов за «целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ, которые при их получении иностранным источником могут быть использованы против безопасности РФ».

Полный перечень, опубликованный ФСБ, состоит из 60 пунктов на девяти страницах.

Несколько примеров. За сбор каких данных могут признать иноагентом:

  • сведения об оценке и прогнозах развития военно-политической, стратегической (оперативной) обстановки;
  • сведения о дислокации, вооружении и численности армии, полиции, военных следственных органов Следственного комитета, прокуратуры, воинских подразделений противопожарной службы и так далее;
  • сведения о «строительстве и развитии» войск и воинских формирований;
  • информация о закупках, проводимых армией;
  • «сведения о соблюдении законности и морально-психологическом климате в войсках»;
  • сведения о подготовке, заключении, содержании, выполнении, прекращении или приостановлении действия международных договоров;
  • сведения о ходе и результатах рассмотрения сообщений о преступлениях в армии, которые расследуются ФСБ и военным следствием СК (за исключением случаев, когда это разрешили сделать сотрудники ФСБ и Следственного комитета);
  • сведения об оценках производителем качества образцов российского вооружения, военной и специальной техники, их боевых возможностей, за исключением сведений, содержащихся в открытом доступе;
  • «сведения о проблемах, в том числе финансово-экономических, сдерживающих развитие Государственной корпорации по космической деятельности „Роскосмос“ в одной или нескольких областях деятельности».
Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость