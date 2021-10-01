За сбор каких данных вас объявят иностранным агентом. Опубликован перечень сфер, куда лучше не совать нос

Стать иноагентом можно за сбор данных из сферы обороны или космической отрасли, например, за открытую информацию о финансовых проблемах «Роскосмоса», сообщает РБК .

ФСБ опубликовала приказ с перечнем сведений, которые иностранцы могут использовать против безопасности России.

«Эти и другие данные не являются гостайной или секретной информацией, но, по мнению ФСБ, потенциально могут использоваться против государственной безопасности иностранными государствами и организациями», — поясняет издание.

Перечень разработали в соответствии с поправками в законодательство, принятым Госдумой и президентом РФ Владимиром Путиным в конце 2020 года.

Согласно документу, граждан России можно вносить в реестр иноагентов за «целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ, которые при их получении иностранным источником могут быть использованы против безопасности РФ».

Полный перечень, опубликованный ФСБ, состоит из 60 пунктов на девяти страницах.