Техническое открытие состоялось 10 сентября. Новый зал уже ждет гостей!

Помещение для тренировок в клубе «Рельеф» в ТРЦ «Пионер» очень просторное и функциональное. Множество тренажеров разной направленности помогут прокачать ваше тело, не пропустив ни одной мышцы. Яркий дизайн интерьера зарядит спортсменов энергией на все время тренировки, а мотивирующие фразы будут поддерживать и не дадут сойти с дистанции.

В ТРЦ «Пионер» открылся тренажёрный зал сети «Рельеф». Источник: ТРЦ «Пионер». В ТРЦ «Пионер» открылся тренажёрный зал сети «Рельеф». Источник: ТРЦ «Пионер». В ТРЦ «Пионер» открылся тренажёрный зал сети «Рельеф». Источник: ТРЦ «Пионер». В ТРЦ «Пионер» открылся тренажёрный зал сети «Рельеф». Источник: ТРЦ «Пионер».

Самое приятное: ценник в «Рельефе» — один из самых лояльных в городе. Ведь главное, чтобы каждый мог позаботиться о своем теле и здоровье.

ТРЦ «Пионер» за то, чтобы спорт стал ближе для всех.

Здесь вы также сможете найти одежду и товары для спорта в отделах Sporthouse, Forvard и Familia на 3-м этаже торгового центра, а спортивное питание — в магазине «Спортпит» на 2-м этаже.

Приготовьтесь быть в тонусе этой осенью с «Рельефом» и ТРЦ «Пионер»!

Ждем вас!

Адрес: Г. Барнаул, пр. Ленина, 102-в

Сайт: www.pioneermall.ru

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