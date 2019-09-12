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Жизнь
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За сильным и здоровым телом — в «Пионер»!

В ТРЦ «Пионер» открылся тренажёрный зал популярной в городе сети «Рельеф».

В ТРЦ «Пионер» открылся тренажёрный зал сети «Рельеф».
В ТРЦ «Пионер» открылся тренажёрный зал сети «Рельеф».
Источник: ТРЦ «Пионер».

Техническое открытие состоялось 10 сентября. Новый зал уже ждет гостей!

Помещение для тренировок в клубе «Рельеф» в ТРЦ «Пионер» очень просторное и функциональное. Множество тренажеров разной направленности помогут прокачать ваше тело, не пропустив ни одной мышцы. Яркий дизайн интерьера зарядит спортсменов энергией на все время тренировки, а мотивирующие фразы будут поддерживать и не дадут сойти с дистанции.

В ТРЦ «Пионер» открылся тренажёрный зал сети «Рельеф».
В ТРЦ «Пионер» открылся тренажёрный зал сети «Рельеф».
Источник: ТРЦ «Пионер».
В ТРЦ «Пионер» открылся тренажёрный зал сети «Рельеф».
В ТРЦ «Пионер» открылся тренажёрный зал сети «Рельеф».
Источник: ТРЦ «Пионер».
В ТРЦ «Пионер» открылся тренажёрный зал сети «Рельеф».
В ТРЦ «Пионер» открылся тренажёрный зал сети «Рельеф».
Источник: ТРЦ «Пионер».
В ТРЦ «Пионер» открылся тренажёрный зал сети «Рельеф».
В ТРЦ «Пионер» открылся тренажёрный зал сети «Рельеф».
Источник: ТРЦ «Пионер».

Самое приятное: ценник в «Рельефе» — один из самых лояльных в городе. Ведь главное, чтобы каждый мог позаботиться о своем теле и здоровье.

ТРЦ «Пионер» за то, чтобы спорт стал ближе для всех.

Здесь вы также сможете найти одежду и товары для спорта в отделах Sporthouse, Forvard и Familia на 3-м этаже торгового центра, а спортивное питание — в магазине «Спортпит» на 2-м этаже.

Приготовьтесь быть в тонусе этой осенью с «Рельефом» и ТРЦ «Пионер»!

Ждем вас!

Адрес: Г. Барнаул, пр. Ленина, 102-в
Сайт: www.pioneermall.ru
Социальные сети: Вконтакте, Одноклассники, Instagram

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