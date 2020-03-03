За снос культурного наследия бывшего вице-мэра Красноярска оштрафовали на 3000 рублей

В июне 2019 года департамент городского хозяйства сформировал конкурсную документацию на выполнение работ по ремонту ограждения Троицкого кладбища.
«Вместе с тем дополнительные требования к участникам закупки, такие как наличие у субъектов малого предпринимательства лицензии и опыта работы в сфере сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, установлены не были», — уточнили в ведомстве.
Кроме того, конкурсную документацию по ремонту ограждения утвердили без согласия Службы по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края.
Региональное управление Федеральной антимонопольной службы признало чиновника виновным, на него завели административное дело — штраф в размере 3 тыс. рублей.
Как отмечают местные СМИ, подрядчик снес забор в сентябре 2019 года, стоимость этих работ обошлась бюджету почти в 1 млн рублей. За это мэрию оштрафовали на 100 тыс. рублей.
Забор входил в список объектов культурного наследия, его возвели в момент основания Троицкого кладбища в 1843 году.