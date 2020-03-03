За снос культурного наследия бывшего вице-мэра Красноярска оштрафовали на 3000 рублей

В июне 2019 года департамент городского хозяйства сформировал конкурсную документацию на выполнение работ по ремонту ограждения Троицкого кладбища.

«Вместе с тем дополнительные требования к участникам закупки, такие как наличие у субъектов малого предпринимательства лицензии и опыта работы в сфере сохранения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, установлены не были», — уточнили в ведомстве.