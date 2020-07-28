+121. За сутки на Алтае от коронавируса вылечили в 2,5 раза больше, чем выявили

Всего в крае инфицированных — 8 786, выписаны по выздоровлению — 6 773. Таким образом, на сегодняшний день проходят лечение — 1814 человек, из них в госпиталях находятся 947 пациентов, амбулаторное лечение получают 867 пациентов.
Из новых заболевших на 28 июля: Барнаул — 76, Павловский район — 8, Бийск-6, Белокуриха, Заринск, Рубцовск — по 4, Зональный, Первомайский районы — по 3, Рубцовский и Смоленский районы — по 2, Алейск, Камень-на-Оби, Новоалтайск, Поспелихинский, Ребрихинский, Алейский, Заринский, Кулундинский, Мамонтовский районы — по одному случаю.
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 8 786 человек, в том числе 833 ребенка до 17 лет включительно. Из общего числа заболевших 160 случаев — завозные, 4 523 случая — по контакту с ранее заболевшими лицами.
Из 8 786 заболевших: 1 751 — у больных внебольничной пневмонией, 3 041 — у заболевших ОРВИ, в 3 994 случаях — бессимптомное течение.
Тяжелобольных — 108, на аппарате ИВЛ — 31. Всего выздоровели 6 773 человек, из них за прошедшие сутки выздоровело 294 пациента — почти в 2,5 раза больше, чем заболело за это же время.
За весь период скончались 199 человек (за прошедшие сутки — 3 человека, 2 — от COVID-19, 1 — по иной причине смерти). От короновирусной инфекции всего скончались 82 человека, по иным причинам смерти — 114 человек, на экспертизе — 3 человека.
На 28 июля находятся под меднаблюдением и на самоизоляции 2 332 человек. Закончено наблюдение и самоизоляция у 39 312 человек.
Всего в Алтайском крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 291 807 человек.