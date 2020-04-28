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Жизнь

За сутки подтвердили Covid-19 у 14 жителей Алтайского края

14 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией подтвердилось в Алтайском крае, сообщил 28 апреля оперативный штаб.

Коронавирус.
Коронавирус.
unsplash.com

Новые случаи зафиксировали в Барнауле — 3 человека, в Бийске, Змеиногорском и Поспелихинском районах добавилось по 2 заболевших, в Павловском, Новичихинском, Немецком, Егорьевском районах и городе Рубцовске — по одному.

За сутки еще 6 человек выписали. Общее число выздоровевших — 35 человек.

Всего в регионе 324 человека, инфицированных коронавирусом.

Из общего числа заболевших 28 случаев — завозных, в том числе 2 — из-за рубежа; 250 случаев — по контакту с заболевшими.

Из 324 заболевших: 44 — выявлены у больных внебольничной пневмонией, 44 — у заболевших ОРВИ, в 236 случаях — бессимптомное течение. Выписаны за сутки 6 человек, всего выздоровело — 35.

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