За сутки подтвердили Covid-19 у 14 жителей Алтайского края

Новые случаи зафиксировали в Барнауле — 3 человека, в Бийске, Змеиногорском и Поспелихинском районах добавилось по 2 заболевших, в Павловском, Новичихинском, Немецком, Егорьевском районах и городе Рубцовске — по одному.
За сутки еще 6 человек выписали. Общее число выздоровевших — 35 человек.
Всего в регионе 324 человека, инфицированных коронавирусом.
Из общего числа заболевших 28 случаев — завозных, в том числе 2 — из-за рубежа; 250 случаев — по контакту с заболевшими.
Из 324 заболевших: 44 — выявлены у больных внебольничной пневмонией, 44 — у заболевших ОРВИ, в 236 случаях — бессимптомное течение. Выписаны за сутки 6 человек, всего выздоровело — 35.