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Жизнь

За сутки в Алтайском крае коронавирус унес жизни 11 человек

128 новых случаев заболевания коронавирусом подтвердили за сутки в Алтайском крае. Выздоровело 108 пациентов, умерло 11 человек (во всех случаях причиной смерти стал COVID-19), сообщили 4 марта в оперштабе.

Медицина. Больница.
Медицина. Больница.
unsplash.com

На лечении в инфекционных госпиталях с коронавирусной инфекцией находятся 1 430 человек и 487 пациентов с вирусной пневмонией.

347 человек в тяжелом состоянии, из них 99 (+2 за сутки) на ИВЛ.

В резерве 559 коечных мест. Днем ранее в резерве было около 690 коек.

Общее число заболевших COVID-19 в крае с начала эпидемии составляет 44 054 человека. Выздоровели всего 39 365 человек. Умерло 2 376 пациентов.

Новые случаи

  • Барнаул — 32,
  • Бийск и Рубцовск — по 11 заболевших,
  • Яровое — 7,
  • Поспелихинский район — 6,
  • Шипуновский район — 5,
  • Камень-на-Оби, Крутихинский, Курьинский, Рубцовский, Солтонский районы — по 4 заболевших,
  • Славгород, Благовещенский, Краснощековский, Мамонтовский районы — по 3 заболевших,
  • Алейск, Заринск, Бийский, Егорьевский, Кулундинский, Родинский районы — по 2 заболевших,
  • Алейский, Баевский, Заринский, Зональный, Кытмановский, Михайловский, Ребрихинский, Тальменский, Топчихинский, Тюменцевский, Усть-Пристанский, Целинный районы — по 1 заболевшему.
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