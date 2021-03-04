За сутки в Алтайском крае коронавирус унес жизни 11 человек

128 новых случаев заболевания коронавирусом подтвердили за сутки в Алтайском крае. Выздоровело 108 пациентов, умерло 11 человек (во всех случаях причиной смерти стал COVID-19), сообщили 4 марта в оперштабе.

На лечении в инфекционных госпиталях с коронавирусной инфекцией находятся 1 430 человек и 487 пациентов с вирусной пневмонией.

347 человек в тяжелом состоянии, из них 99 (+2 за сутки) на ИВЛ.

В резерве 559 коечных мест. Днем ранее в резерве было около 690 коек.

Общее число заболевших COVID-19 в крае с начала эпидемии составляет 44 054 человека. Выздоровели всего 39 365 человек. Умерло 2 376 пациентов.

Новые случаи