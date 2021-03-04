За сутки в Алтайском крае коронавирус унес жизни 11 человек

На лечении в инфекционных госпиталях с коронавирусной инфекцией находятся 1 430 человек и 487 пациентов с вирусной пневмонией.
347 человек в тяжелом состоянии, из них 99 (+2 за сутки) на ИВЛ.
В резерве 559 коечных мест. Днем ранее в резерве было около 690 коек.
Общее число заболевших COVID-19 в крае с начала эпидемии составляет 44 054 человека. Выздоровели всего 39 365 человек. Умерло 2 376 пациентов.
Новые случаи
- Барнаул — 32,
- Бийск и Рубцовск — по 11 заболевших,
- Яровое — 7,
- Поспелихинский район — 6,
- Шипуновский район — 5,
- Камень-на-Оби, Крутихинский, Курьинский, Рубцовский, Солтонский районы — по 4 заболевших,
- Славгород, Благовещенский, Краснощековский, Мамонтовский районы — по 3 заболевших,
- Алейск, Заринск, Бийский, Егорьевский, Кулундинский, Родинский районы — по 2 заболевших,
- Алейский, Баевский, Заринский, Зональный, Кытмановский, Михайловский, Ребрихинский, Тальменский, Топчихинский, Тюменцевский, Усть-Пристанский, Целинный районы — по 1 заболевшему.