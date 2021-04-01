За сутки в Алтайском крае от коронавируса умерло 14 человек

На лечении в госпиталях с коронавирусом находятся 1 126 человек и 375 пациентов с вирусной пневмонией.
260 человек в тяжелом состоянии, 93 из них подключены к ИВЛ.
Общее число заболевших с начала пандемии составляет 47 236 человек. Выздоровели всего 42 298 пациента.
Умерло 2 708 человек (по причинам смерти: коронавирусная инфекция — 1 827, иные причины — 881).
Для сравнения, по данным на 31 марта, в Новосибирской области в отделениях реанимации находится 71 пациент, на ИВЛ — 15 человек. Всего в НСО от коронавируса умерло 1 625 человек.
Новые случаи
- Барнаул — 28,
- Бийск — 14,
- Рубцовск — 13,
- Калманский район — 7,
- Яровое, Поспелихинский район — по 5 заболевших,
- Егорьевский район — 4,
- Табунский, Шипуновский районы — по 3 заболевших,
- Алейск, Алейский район — по 2 заболевших,
- Славгород, Алтайский, Бийский, Благовещенский, Завьяловский, Зональный, Ключевский, Крутихинский, Мамонтовский, Немецкий национальный район, Родинский, Романовский, Топчихинский районы — по 1 заболевшему.