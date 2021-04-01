За сутки в Алтайском крае от коронавируса умерло 14 человек

99 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Алтайском крае за сутки, сообщили 1 апреля в оперштабе. Вылечились 100 пациентов, умерло 14 человек. Во всех случаях причиной смерти стал COVID-19.

На лечении в госпиталях с коронавирусом находятся 1 126 человек и 375 пациентов с вирусной пневмонией.

260 человек в тяжелом состоянии, 93 из них подключены к ИВЛ.

Общее число заболевших с начала пандемии составляет 47 236 человек. Выздоровели всего 42 298 пациента.

Умерло 2 708 человек (по причинам смерти: коронавирусная инфекция — 1 827, иные причины — 881).

Коронавирус. Анализы. CC0

Для сравнения, по данным на 31 марта, в Новосибирской области в отделениях реанимации находится 71 пациент, на ИВЛ — 15 человек. Всего в НСО от коронавируса умерло 1 625 человек.

Новые случаи