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Жизнь

За сутки в Алтайском крае подтвердилось еще 134 диагноза COVID-19

В Алтайском крае выявили 134 новых случая заболевания коронавирусом, сообщили 8 октября в оперативном штабе. Число заболевших за сутки в Барнауле превысило 70 человек.

Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи.
Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи.
Анна Зайкова.

В Барнауле подтвердили 73 случая, в Новоалтайске — 13. В Первомайском районе заболело 11 человек, в Заринске — 10, в Залесовском и Смоленском районах — по 5 заболевших. В Рубцовске — 4, ЗАТО Сибирский, Тогульский район — по 3 заболевших, Заринский, Косихинский и Троицкий районы — по 2 заболевших, в Кытмановском районе — 1.

В госпиталях находятся 1 423 пациента, в тяжелом состоянии 249 человек, из них 102 на ИВЛ.

10 человек с коронавирусом скончались. Всего с начала пандемии умерло 557 человек.

На амбулаторном лечении в условиях стационара на дому 10 пациентов, 2854 человека (бессимптомные вирусоносители) продолжают находиться на амбулаторном наблюдении и лечении.

«Кроме этого 1378 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19 находятся на лечении в ковидных госпиталях. И ещё 108 человек продолжают там находиться по другим обстоятельствам» — сообщили в оперштабе.

За сутки в крае развернули еще 60 коек. По последним данным, свободных осталось 355.

Всего в крае инфицированных — 14 711, количество выписанных — 12 721 человек.

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