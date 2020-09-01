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Жизнь

За сутки в Алтайском крае умерло 11 человек с COVID-19

В Алтайском крае за сутки скончалось 11 человек с установленным коронавирусом, сообщил 1 сентября краевой оперштаб.

Медицина. Лечение.
Медицина. Лечение.
pixabay.com

За сутки выявили 61 инфицированного.

В Барнауле — 26, в Благовещенском районе — 6, в Бийске, Новоалтайске, Рубцовске — по 3 человека, в Славгороде, Косихинском, Кулундинском, Первомайском, Усть-Калманском районах — по 2 человека, в Заринске, Камне-на-Оби, Яровом, Егорьевском, Завьяловском, Змеиногорском, Троицком, Топчихинском, Табунском, Целинном районах — по 1 человеку.

Скончалось за 24 часа 11 пациентов (от COVID-19 — 4 и 7 человек — по иной причине смерти). Всего с начала пандемии в регионе умерло 344 человека.

Всего по последним данным в крае инфицированных — 11 781.

Кколичество выписанных составило 10 502 человека.

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