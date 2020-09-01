За сутки в Алтайском крае умерло 11 человек с COVID-19

За сутки выявили 61 инфицированного.
В Барнауле — 26, в Благовещенском районе — 6, в Бийске, Новоалтайске, Рубцовске — по 3 человека, в Славгороде, Косихинском, Кулундинском, Первомайском, Усть-Калманском районах — по 2 человека, в Заринске, Камне-на-Оби, Яровом, Егорьевском, Завьяловском, Змеиногорском, Троицком, Топчихинском, Табунском, Целинном районах — по 1 человеку.
Скончалось за 24 часа 11 пациентов (от COVID-19 — 4 и 7 человек — по иной причине смерти). Всего с начала пандемии в регионе умерло 344 человека.
Всего по последним данным в крае инфицированных — 11 781.
Кколичество выписанных составило 10 502 человека.