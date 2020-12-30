За сутки в Алтайском крае выписали 409 пациентов, которые победили коронавирус

На лечении в госпиталях находится 1 958 человек, 1 059 с вирусной пневмонией. 401 пациент в тяжелом состоянии, 110 из них на аппаратах ИВЛ.
В домашних условиях лечатся 39 человек (без симптомов) и 822 человека с вирусной пневмонией.
Общее число заболевших коронавирусом в крае составляет 32 699 человек. Выздоровели всего 29 107 человек. Умерло 1 527 пациентов.
Новые случаи
- Барнаул — 62,
- Бийск — 17,
- Рубцовск — 15,
- Заринск — 8,
- Локтевский, Новичихинский районы — по 6 заболевших,
- Алейск, Егорьевский, Поспелихинский районы — по 5 заболевших,
- Новоалтайск, Завьяловский, Каменский, Кулундинский, Первомайский районы — по 4 заболевших,
- Славгород, Калманский, Рубцовский, Тальменский, Тогульский, Троицкий, Тюменцевский, Усть — Калманский, Целинный, Шипуновский районы — по 3 заболевших,
- Благовещенский, Бурлинский, Крутихинский, Смоленский, Советский, Чарышский, Шелаболихинский районы — по 2 заболевших,
- Алейский, Бийский, Быстроистокский, Волчихинский, Змеиногорский, Косихинский, Курьинский, Кытмановский, Михайловский, Немецкий национальный, Павловский, Петропавловский, Солтонский, Суетский, Табунский, Топчихинский, Третьяковский, Угловский районы — по 1 заболевшему.
Всего на COVID-19 в крае обследовали 953 078 человек. Среднесуточный охват тестированием составил 186,18 исследования на каждые 100 тыс. жителей или 4 206 человек в день.
Количество тестирований с учетом повторных исследований — 4 499 за минувшие сутки.