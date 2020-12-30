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Жизнь

За сутки в Алтайском крае выписали 409 пациентов, которые победили коронавирус

В Алтайском крае за сутки подтвердили 211 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровело 409 пациентов, умерло 11 человек, сообщили 30 декабря в оперативном штабе.

Коронавирус. Медик. COVID-19.
Коронавирус. Медик. COVID-19.
CC0

На лечении в госпиталях находится 1 958 человек, 1 059 с вирусной пневмонией. 401 пациент в тяжелом состоянии, 110 из них на аппаратах ИВЛ.

В домашних условиях лечатся 39 человек (без симптомов) и 822 человека с вирусной пневмонией.

Общее число заболевших коронавирусом в крае составляет 32 699 человек. Выздоровели всего 29 107 человек. Умерло 1 527 пациентов.

Новые случаи

  • Барнаул — 62,
  • Бийск — 17,
  • Рубцовск — 15,
  • Заринск — 8,
  • Локтевский, Новичихинский районы — по 6 заболевших,
  • Алейск, Егорьевский, Поспелихинский районы — по 5 заболевших,
  • Новоалтайск, Завьяловский, Каменский, Кулундинский, Первомайский районы — по 4 заболевших,
  • Славгород, Калманский, Рубцовский, Тальменский, Тогульский, Троицкий, Тюменцевский, Усть — Калманский, Целинный, Шипуновский районы — по 3 заболевших,
  • Благовещенский, Бурлинский, Крутихинский, Смоленский, Советский, Чарышский, Шелаболихинский районы — по 2 заболевших,
  • Алейский, Бийский, Быстроистокский, Волчихинский, Змеиногорский, Косихинский, Курьинский, Кытмановский, Михайловский, Немецкий национальный, Павловский, Петропавловский, Солтонский, Суетский, Табунский, Топчихинский, Третьяковский, Угловский районы — по 1 заболевшему.

Всего на COVID-19 в крае обследовали 953 078 человек. Среднесуточный охват тестированием составил 186,18 исследования на каждые 100 тыс. жителей или 4 206 человек в день.

Количество тестирований с учетом повторных исследований — 4 499 за минувшие сутки.

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