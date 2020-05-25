+81 и две смерти. За сутки в Алтайском крае выявили рекордное число новых случаев COVID-19

81 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией зафиксировали в Алтайском крае за сутки, сообщили 25 мая в оперативном штабе. К 50 территориям края, где был обнаружен вирус, прибавилось еще две — Усть-Пристанский и Заринский районы.