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Жизнь

+81 и две смерти. За сутки в Алтайском крае выявили рекордное число новых случаев COVID-19

81 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией зафиксировали в Алтайском крае за сутки, сообщили 25 мая в оперативном штабе. К 50 территориям края, где был обнаружен вирус, прибавилось еще две — Усть-Пристанский и Заринский районы.

Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи.
Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи.
Анна Зайкова.

Из общего числа новых случаев: в Барнауле — 21 человек, Рубцовске — 12, Тюменцевском районе — 8, Новоалтайске — 3, Змеиногорском районе — 3, Горняке — 3, Курьинском районе — 3, Заринском районе — 3 чел., Павловском районе — 2, Бийске — 2, Бийском районе — 2, Первомайском районе — 2, Крутихинском районе — 2, Камне-на-Оби — 2, Михайловском районе — 2, Ребрихинском районе — 2, Усть — Пристанском районе — 2.

В Заринске, Рубцовском, Советском, Тальменском районе, Благовещенском, Солонешенском и Алейском районе — по одному.

Всего на 25 мая общее число заболевших составляет 1 406 человек, в том числе 155 детей. Выздоровело — 639 человек, из них трое за прошедшие сутки.

За прошедшие сутки зафиксированы два случая смерти пациентов, инфицированных коронавирусом. По ним проводятся паталогоанатомические исследования, по результатам которых будет установлена непосредственная причина смерти. Оба пациента имели ряд тяжелых соматических заболеваний.

Подтвержденных смертей пациентов с COVID-19 — 7.

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