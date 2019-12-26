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Жизнь

За сутки в Барнауле выпала почти половина месячной нормы осадков

По данным Алтайского ЦГМС, в декабре количество осадков, выпавших в Барнаула, составило 160% от среднемесячной нормы (47мм), сообщила администрация города. Причем только за сутки 25 декабря выпало 13 мм осадков или 48% среднемесячной нормы.

Вывоз снега.
Вывоз снега.
пресс-служба администрации Барнаула.

Снегопад в городе завершится только к утру 27 декабря, сообщил на совещании в мэрии первый заместил главы города по дорожно-благоустроительному комплексу Анатолий Воронков.

«Дорожные службы города делают все возможное, чтобы обеспечить движение транспорта на основных магистралях, расчистить подъездные пути к социальным учреждениям: школам, детским садам, больницам, станциям скорой медицинской помощи», — отметил Воронков.

Дорожники работали и в ночь. На бой с последствиями снежной бури вывели 154 единицы снегоуборочной техники. Силами предприятия с дорог краевой столицы вывезли почти 6 тысяч кубометров снега.

За сутки «Автодорстрой» принял 148 заявок по расчистке дорог от жителей и организаций.

И.о. главы Барнаула Вячеслав Франк заявил, что «ситуация по уборке снега в городе остается сложной, но управляемой».

Как стало известно altapress.ru, в соцсетях по просьбе администрации на чистку снега зовут бойцов студенческих отрядов и отрядов «Снежного десанта». Как следует из сообщения, нужно в экстренном режиме собрать 150−200 человек.

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