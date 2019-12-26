За сутки в Барнауле выпала почти половина месячной нормы осадков

Снегопад в городе завершится только к утру 27 декабря, сообщил на совещании в мэрии первый заместил главы города по дорожно-благоустроительному комплексу Анатолий Воронков.
«Дорожные службы города делают все возможное, чтобы обеспечить движение транспорта на основных магистралях, расчистить подъездные пути к социальным учреждениям: школам, детским садам, больницам, станциям скорой медицинской помощи», — отметил Воронков.
Дорожники работали и в ночь. На бой с последствиями снежной бури вывели 154 единицы снегоуборочной техники. Силами предприятия с дорог краевой столицы вывезли почти 6 тысяч кубометров снега.
За сутки «Автодорстрой» принял 148 заявок по расчистке дорог от жителей и организаций.
И.о. главы Барнаула Вячеслав Франк заявил, что «ситуация по уборке снега в городе остается сложной, но управляемой».
Как стало известно altapress.ru, в соцсетях по просьбе администрации на чистку снега зовут бойцов студенческих отрядов и отрядов «Снежного десанта». Как следует из сообщения, нужно в экстренном режиме собрать 150−200 человек.