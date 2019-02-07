За 350 тысяч продают сделанную на Алтае фотографию с Индирой Ганди и Джавахарлалом Неру

Неизвестный новосибирец оценил в 350 тысяч рублей раритетное фото, сделанное в Алтайском крае летом 1955 года. Черно-белый снимок выставлен на продажу на «Юле».

На "Юле" продают снимок с Джавахаралалом Неру и Индирой Ганди на Алтае.

На фото изображена встреча первого секретаря Алтайского крайкома партии Николая Беляева с премьер-министром Индии Джавахарлалом Неру и его дочерью Индирой Ганди, которая сопровождала отца в качестве секретаря.

Автор объявления пишет, что фото было сделано 16 или 17 июня 1955 года. «Фотография хорошо сохранилась, любые проверки по подлинности!» — уверяет он.

Что делали Неру и Ганди на Алтае

Индийские гости посетили Алтай летом 55-го, в самый разгар освоения целины. Вместе с Неру и Ганди в край приехал замминистра иностранных дел СССР Василий Кузнецов.

Индийцы прилетели 16 июня в рубцовский аэропорт. Осмотрев наскоро город, Неру и его дочь проехали на автомобиле по степи 120 км и посетили один поселок.

В селе Краснознаменка Курьинского района Неру подарили атласный мешочек с первоцелинным зерном. На мешочке бисером были вышиты имя и фамилия премьер-министра Индии, вручали его две красивые девушки, пишет era.altlib.ru.

Для детей Индиры Ганди подготовили в подарок две книги: «Тарас Бульба» Гоголя и «Полтава» Пушкина.

В совхозе «Краснознаменский» гостей знакомил с хозяйством директор целинного хозяйства Иван Никитин. Гостю говорили, что на том месте, где он сейчас стоит, год назад была разбита первая палатка целинников, теперь же — и опять на удивление — вырос совхозный поселок с добротными жилыми домами, детскими яслями, хозяйственными постройками.

В окрестностях Краснознаменки одну из сопок, на которых побывали индийцы, до сих пор называют Неру.

Сам индийский премьер во время путешествия по алтайской степи отметил, что на полях нет системы орошения, природа однообразна и очень мало воды.

Ночевали Джавахарлал Неру и Индира Ганди в рубцовской гостинице «Алей» (премьер останавливался в номере 201). На следующий день в аэропорту Рубцовска перед отлетом премьер-министр Индии заявил: