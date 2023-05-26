26 мая
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Жизнь

За удивительной встречей Луны и Венеры наблюдали барнаульцы

Барнаульцы наблюдали за удивительной встречей Луны и Венеры 25 мая. Об этом сообщает "Наблюдательный Барнаул".

Луна сблизилась с Венерой.
Луна сблизилась с Венерой.
Соцсети.

Публичные астрономические наблюдения прошли 25 мая на площади Сахарова.

Вместе с участникам Любительского астрономического объединения (ЛАО) барнаульцы наблюдали за растущей Луной на разных увеличениях. Ночью спутник Земли находился в созвездии Рака и был похож тонкий серп в виде полумесяца. Его фаза составляла 28%.

Также полюбовались планетой Венерой.

Сближение Луны и Венеры
Сближение Луны и Венеры
Наблюдательный Барнаул
Сближение Луны и Венеры
Сближение Луны и Венеры
Наблюдательный Барнаул
Сближение Луны и Венеры
Сближение Луны и Венеры
Наблюдательный Барнаул
Сближение Луны и Венеры
Сближение Луны и Венеры
Наблюдательный Барнаул
Сближение Луны и Венеры
Сближение Луны и Венеры
Наблюдательный Барнаул

Ранее сближение Луны и Венеры видели 24 марта. К барнаульцам присоединились жители Мурманска, Красноярска и Братска. У первых сближение было вкупе с северным сиянием.

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