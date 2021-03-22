За всю зиму из Барнаула вывезли столько снега, сколько из Москвы за несколько часов

За зимний сезон 2020−2021 годов с барнаульских дорог вывезли почти 650 тыс. кубометров снега, сообщает мэрия города.

Городские власти отметили, что коммунальщики уже готовятся к предстоящему паводку: ворошат снег на газонах и очищают ливневки.

«С сегодняшнего дня лаповые снегопогрузчики становятся на межсезонное обслуживание. Для погрузки снега по-прежнему будут использоваться фронтальные погрузчики и тракторы с ковшами. Всего за зимний сезон 2020−2021 годов с барнаульских дорог силами МБУ „Автодорстрой“ вывезено 643 тысячи кубометров снега», — рассказали 22 марта в мэрии.

При этом, подчеркнули в администрации, вывоз снега из города продолжается — с мест, наиболее подверженным подтоплениям в период прохождения паводковых и талых вод.

За минувшие выходные (20 и 21 марта) из Барнаула вывезли 4,35 тыс. кубометров снега.

Факт За одну неделю в феврале 2021 года из Москвы вывезли более 28 млн кубометров снега, или по 4 млн кубометров за один день — в 6 раз больше, чем вывезли из Барнаула за всю зиму.

За указанную неделю из Москвы каждые три часа в среднем вывозили 666 тыс. кубометров снега. В Барнауле за весь зимний период — 643 тыс. кубометров.

Кстати, если упаковать 643 тыс. кубометров в один снежный кубик, то длина каждой его стороны (ребра) составит примерно 86 метров.

В мэрии Барнаула также рассказали, что с начала марта в городе очистили от наледи и мусора 588 ливневок — 43% от запланированного объема.

К примеру, накануне такую работу провели в барнаульском поселке Власиха, где люди проходили «квест на выживание».