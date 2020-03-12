Забайкальских депутатов, убивавших людей, отправили в колонию на 25 лет

Забайкальский краевой суд 12 марта признал виновными шестерых членов банды «Ключевские» и назначил им от 23 до 25 лет колонии строгого режима, пишет « Чита.Ру ».

За 12 убийств и похищения людей представители банды Дмитрий Непомнящих и Александр Кудрявцев получили по 25 лет колонии, Дмитрий Дегтярев и Алексей Гуськов — по 23 года, Иван Дяжур и Александр Тюменцев — по 24 года.

Кроме того, каждый осужденный выплатит потерпевшим от 500 тысяч до 1 млн рублей.

Примечательно, что изначально члены ОПГ обвинялись в 17 убийствах, но до суда дошло только 12 эпизодов — в том числе убийства в 2005 году главы банды Константина Ключевского и его подельника Евгения Жарова (с ними расправились члены их же группировки).

Все шестеро осужденных, представшие перед судом, свою вину не признали.

Примечательно, что некоторые из обвиняемых являлись депутатами от «Единой России», другие — бизнесменами.

Как уточняет «Сибирь.Реалии», осужденные Гуськов и Непомнящий, были депутатами. Гуськова обвинили в шести убийствах, Непомнящего — в пяти.

В октябре 2018 года еще одного депутата обвинили в двойном убийстве, совершенном 20 лет назад. По данным следствия, убитые были «ключевскими». Однако в феврале 2019 года задержанного отпустили. В СК это объяснили истечением срока давности привлечения депутата к ответственности.

По версии ведомства, депутат не был причастен непосредственно к убийствам, но выступал в качестве пособника расправы над одной из жертв, а затем указал, где были захоронены тела.