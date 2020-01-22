Забеременеть за 120 тысяч рублей предлагает девушкам «спасатель» из Новосибирска

В социальной сети мужчина представился Сергеем Ивановым. Он рассказал, что его предложение чисто деловое: он — малыша, ему — деньги. Свою услугу он оценил в 120 тыс. рублей.

«В первую очередь это заработок, ну и женщинам хочется помочь, которым не от кого родить, а малыша хочется», — разъяснил Сергей.

О себе он рассказал, что по образованию учитель, но трудится в МЧС. Также подчеркнул серьезность своих намерений: готов подписать договор и не претендовать на отцовство, предоставить все справки. Результат гарантирует.

Способ — естественное зачатие. Кстати, вопрос о возможном лимите попыток «спасателя» оскорбляет.

«Вы серьезно или решили пошутить?» — ответил изданию Сергей на соответствующий вопрос.

Женщина улыбается. СС0

Есть у мужчины и свои требования. Прежде чем перейти к зачатию он посмотрит, как женщина выглядит. Требования следующие: возраст — от 30 до 45 лет, вес — не больше 90 килограммов, но и не меньше 45.

Также важны наличие справок, чистоплотность и внешность.

Условия сделки: 30% оплаты до того, как тест покажет «да», остальное — после положительного результата. Видимо, после родов.