«Забыли предупредить»: что рассказала мама мальчика, которого потеряли в барнаульском детском лагере

В барнаульском лагере не заметили пропажу 6-летнего ребенка и позже заявили родителям, что мальчик слишком активен и плохо воспитан. Мама мальчика Дарья Петухова рассказала altapress.ru, как чувствует себя ребенок и чего семья так и не дождалась от администрации лагеря.

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Инцидент случился 13 июля. Шестилетний мальчик один ушел из детского лагеря. Вечером родители приехали за ребенком и не обнаружили его. Показать записи видеокамер им сразу не смогли, сославшись на отсутствие техника. Мама сразу вызвала полицию. О том, что ребенок нашелся, им сообщили строители, которые работали на приусадебном участке семьи. Позднее выяснилось, что мальчик один шел по трассе 6 километров к дому бабушки.

Дарья Петухова,

мама потерявшегося мальчика:

Лагерь работает до шести вечера. Примерно в половине шестого мы приехали за ребенком. Но нам сказали, что его нет, всех уже давно забрали. Мы стоим с мужем, моей мамой и младшим сыном — кроме нас его никто не мог забрать! Я побежала в раздевалку и увидела, что нет рюкзака с вещами. Когда сотрудники сообразили, что сына действительно нет, побежали искать его.

Никого из администрации не было, позже приехал только старший вожатый, рассказывает мама мальчика. «Прошло почти три недели, до сих пор никто не позвонил и не принес официальные извинения, — говорит Дарья.

Никто не заметил

В тот день в детском лагере, который работает при фитнес-центре «Адриатика», был последний день сезона. В 16 часов там начался отчетный концерт, в котором участвовали дети. Дарья утверждает, что не знала о мероприятии.

«Никаких объявлений не было, у нас даже общего чата для связи родителей и воспитателей не было. А вожатый потом сказал, что просто забыл нас предупредить», — говорит мама мальчика.

После случившегося родители спросили у сына, что произошло. «На концерт пришли все родители, а мамы не было. Все танцевали, а я плакал, меня успокаивали только друзья», — передает слова мальчика его мама.

Дарья Петухова,

мама потерявшегося мальчика:

Потом сын рассказал, что на него часто кричали и дергали за волосы. Он обидчивый, и поэтому мог просто не подойти к вожатым за помощью. Но и они ведь могли мне позвонить, спросить, приеду ли я? Мы не в каменном веке живем!

Позже, когда ребенок нашелся, родителям показали записи видеокамер. Дарья говорит, что после концерта ее сын вместе со всеми детьми и родителями вышел из здания фитнес-центра. Около 20 минут стоял на улице и ждал, что за ним тоже придут, но, не дождавшись никого, сам ушел с территории центра.

Дарья рассказывает, что на вопрос, почему ребенок пошел не в сторону квартиры, где они живут, а к бабушке, мальчик наивно предположил: «Раз ты не смогла прийти на концерт, значит ты была на работе. И я решил пойти к бабушке».

Семья проехала на машине вместе с мальчиком по маршруту, который он преодолел пешком с большим рюкзаком за спиной. Мальчик прошел от «Адриатики» с ул. Попова по объездной (ул. Северная Власихинская) до ТРЦ Арена, потом мимо ледового дворца «Карандин арена» до коттеджного поселка.

Дарья рассказывает, что теперь ее сын не хочет один выходить из дома. Говорит, что боится. Хотя раньше мог сбегать в ближайший магазин или спуститься во двор поиграть. Они показали ребенка психологу, который сделал заключение, что мальчик нуждается в лечении.

Что говорят в «Адриатике»

В администрации велнес-клуба не подтверждают факт потери ребенка, пишет «КП на Алтае». Представители клуба говорят, что дети могут сами приезжать в «Адриатику» и уезжать, но только по согласованию с родителями. Такой ситуации, чтобы воспитанник просто взял и ушел без разрешения инструктора и родителей, не было, сказали в «Адриатике».

Что говорят правоохранители

В следкоме подтвердили, что по этому факту идет доследственная проверка. 1 августа маму с сыном пригласили к следователю. Дарья говорит, что не требует денежной компенсации, но если бы администрация клуба принесла извинения, позиция родителей была не столь жесткой. А теперь семья считает, что фитнес центр нужно «однозначно наказать, чтобы другие родители не отправляли туда своих детей».