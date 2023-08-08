Забытые городки, пасущаяся корова и спецмаршрутка. Что мы знаем о ВРЗ — одном из старейших микрорайонов Барнаула

У кого-то барнаульский ВРЗ ассоциируется с “неспокойной славой” и старыми домами, похожими на особняки, у других — со Старым мостом и спорткомплексом, на котором играют в городки. Altapress.ru рассказывает, с чего начинался этот микрорайон.