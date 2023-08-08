Забытые городки, пасущаяся корова и спецмаршрутка. Что мы знаем о ВРЗ — одном из старейших микрорайонов Барнаула

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Микрорайон ВРЗ ограничивается Комсомольским проспектом и улицами Водопроводная, Парфенова, Амурский 1-й проезд. Красносельская, Карла Маркса, Фабричная, Коммунальная, бульвар 9 Января и Ленская.
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Микрорайон получил свое название от расположенного в нем Барнаульского вагоноремонтного завода. Предприятие появилось еще в 1917 году, сначала — как железнодорожные мастерские.
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Первые дома в районе ВРЗ строили вместе с заводом, для его работников. Сейчас застройка большей части микрорайона представлена старым жилым фондом и частным сектором.
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На территории Барнаульского вагоноремонтного завода располагается водонапорная башня. Ее построили к 1915 году специально для завода, поскольку строительство и функционирование железной дороги требовало больших объемов воды.
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Самый большой магазин на ВРЗ — “Разноторг”. Кстати, раньше к нему по выходным ходила специальная маршрутка с площади Октября.
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На ВРЗ с берега Оби можно увидеть остров Побочень, Барнаульский элеватор и ЖК “Аквамарин”. А если посмотреть на Старый мост, то за ним можно увидеть Гребной канал, а еще дальше — Новоалтайск.
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Интересный факт: поздно вечером 19 октября 2017 года около магазина “Разноторг” мирно паслась корова.
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На ВРЗ есть спортивный комплекс, на котором играют не только в футбол, но и в почти забытые многими городки.