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Жизнь

Заболевших COVID-19 в Алтайском крае ежесуточно в два раза больше, чем победивших болезнь

Количество новых случаев выявленного коронавируса примерно в два раза превышает ежесуточное число выздоровевших пациентов. Такие данные распространил региональный оперштаб. За сутки в крае заболели коронавирусом 223 человека, а выздоровел 121 пациент.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
CC0

Скончались от коронавируса за последние сутки 5 человек. Таким образом общее количество летальных исходов в Алтайском крае теперь составляет 381 случай.

Что касается общего числа заболевших COVID-19 с начала года, то этот показатель быстрыми темпами приближается к отметке 20 тыс. человек. По данным на 31 октября заразились новой инфекцией в регионе 19 440 человек, а выздоровели 16 450 человек.

«По состоянию на 1 ноября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2 196 человек. На амбулаторном лечении в условиях стационара на дому лечение получают 4 пациента. Количество тяжелобольных — 519, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 165», — отмечают в оперштабе.

Кроме этого, почти 2500 человек лечатся в госпиталях от вирусной пневмонии, сходной с COVID-19.

В Алтайском крае развернуто 5443 койки для больных COVID-19. Свободными по остаются 624 места.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 668 тыс. человек, за прошедшие сутки — 6193.

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