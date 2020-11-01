Заболевших COVID-19 в Алтайском крае ежесуточно в два раза больше, чем победивших болезнь

Скончались от коронавируса за последние сутки 5 человек. Таким образом общее количество летальных исходов в Алтайском крае теперь составляет 381 случай.
Что касается общего числа заболевших COVID-19 с начала года, то этот показатель быстрыми темпами приближается к отметке 20 тыс. человек. По данным на 31 октября заразились новой инфекцией в регионе 19 440 человек, а выздоровели 16 450 человек.
«По состоянию на 1 ноября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2 196 человек. На амбулаторном лечении в условиях стационара на дому лечение получают 4 пациента. Количество тяжелобольных — 519, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 165», — отмечают в оперштабе.
Кроме этого, почти 2500 человек лечатся в госпиталях от вирусной пневмонии, сходной с COVID-19.
В Алтайском крае развернуто 5443 койки для больных COVID-19. Свободными по остаются 624 места.
Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 668 тыс. человек, за прошедшие сутки — 6193.