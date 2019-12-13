Забракованные: столичный тренд на свадьбу в «красивую» дату не пришелся по вкусу барнаульцам

В Москве молодожены выстраиваются в очередь на регистрацию бракосочетания в «красивые» февральские даты 2020 года, а в Барнауле ажиотаж пока не наблюдается. Altapress.ru выяснил, почему так происходит.

В столице из-за огромного количества желающих зарегистрировать брак в «красивую» дату — 20 февраля 2020 — торжественные церемонии пройдут не только во Дворцах бракосочетания, но и в других отделах ЗАГС.

Кроме того, москвичи также активно подают заявления на регистрацию в день «четырех двоек» — 2 февраля 2020, поскольку этот день выпадает на воскресенье.

Отметим, что в уходящем году аншлаг вызвала дата 9 сентября. В этот день в московских ЗАГСах узаконили свои отношения более 700 пар.

Барнаульские молодожены за столичными трендами пока не гоняться. В Дворце бракосочетания рассказали, что лето пользуется большей популярностью, чем «красивые» февральские даты.

«Особого ажиотажа на 2 и 20 февраля у нас нет — пока только один человек звонил, интересовался. Есть свободные часы. Не привязываются уже к красивым цифрам жители нашего края, не в этом счастье», — сказали в краевом Дворце бракосочетания.